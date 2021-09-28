الاتحاد الأوروبي يقر تمويلا بـ6.3 مليار دولار للدول الأعضاء المتضررة من تداعيات «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 03:31 مساء
علم بريطانيا وعلم الاتحاد الأوروبي في وسط لندن. (أرشيفية: أ ف ب)

وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، الثلاثاء، على تقديم تمويل طارئ قدره 5.4 مليار يورو (6.3 مليار دولار) للدول الأعضاء المتضررة من التداعيات الاقتصادية لـ«بريكست»، على أن يخصص القسم الأكبر من المبلغ لأيرلندا وفرنسا.

وستحصل أيرلندا، الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تتشارك حدودًا برية مع المملكة المتحدة، على 1.1 مليار يورو من الصندوق لمساعدتها في التعويض عن معظم الأضرار التي لحقت بها جراء «بريكست»، وفق «فرانس برس».

قطاع صيد السمك 
أما فرنسا، فستحصل على 735 مليون يورو، يخصص القسم الأكبر منها لقطاع صيد السمك، علمًا أن قدرتها على الوصول إلى مياه المملكة المتحدة تقلّصت بنسبة 25% بموجب بنود اتفاق الانفصال.

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وتوصلت لندن وبروكسل في اللحظة الأخيرة في 24 ديسمبر إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد «بريكست» يضمن عدم فرض رسوم جمركية على معظم البضائع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن القواعد الجمركية الجديدة زادت التكاليف والبيروقراطية بالنسبة للشركات من الجانبين.

كذلك أدخلت الحكومة البريطانية برامج دعم لشركات المملكة المتحدة المتأثرة بتداعيات «بريكست».

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