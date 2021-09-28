رئيس إيني: نحتاج خطة أمن طاقة أوروبية.. والفرصة كبيرة في أفريقيا

الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي, (وكالة آكي)

دعا الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إلى تبني خطة أمن طاقة أوروبية، مهيكلة وطويلة الأمد، والتطلع إلى أفريقيا لتنويع الموارد بدلا من الاعتماد فقط على شمال وشرق أوروبا.

وقال ديسكالزي، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا)، إنه «يتعين على الاتحاد الاوروبي أن يجهز نفسه بما ليس لديه اليوم، أي خطة أمن طاقة مهيكلة وطويلة الأمد»، مضيفا أن بلاده تستورد 92% من الطاقة التي تحتاجها، في حين أن الاتحاد الأوروبي يستورد عمليًا كل الغاز الذي يستهلكه وجزءًا كبيرًا من احتياجاته النفطية، وفق وكالة آكي الإيطالية.

وتابع أن أوروبا تعتمد هيكليا على مصادر أجنبية للطاقة، ولكن اليوم، في مواجهة الإمدادات التي تأتي بشكل رئيسي من الشرق، أي روسيا أو من الشمال، أي النرويج، فإن الفرصة الكبيرة هي التطلع إلى الجنوب، إلى أفريقيا» وفق قوله.

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وأضاف: «هذا ما تفعله إيني، على سبيل المثال في نيجيريا والكونغو وغانا ومصر، حيث نقدم الغاز للاستهلاك المحلي»، موضحا «في أفريقيا، هناك 650 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء، إن توفيرها لهم يعني فرصة عظيمة للتطور والرفاهية وخلق روابط تساعدنا نحن الأوروبيين أيضًا، لكن أكرر، إنه مشروع يجب أن يكون له على الأقل بعد وطني، أو من الافضل فوق وطني، فشركة مثل شركتنا وحدها لا تكفي».

وحسب ديسكالزي، فإن «الأمر يتعلق بالتطلع إلى المستقبل أيضًا، وليس بسياسة طاقة فحسب، بل بالسياسة والجغرافيا، لأنه يجب علينا أولاً وقبل كل شيء تزويد أفريقيا بالبنى التحتية لإنتاج الطاقة، وتوفيرها أولاً للسكان المحليين، ثم تصدير ما لم يتم استخدامها هناك».

وبشأن التحول في مجال الطاقة، يرى ديسكالزي أنه «لا توجد وسيلة واحدة فقط» للوصول إلى هذا الهدف، «بل حزمة من الوسائل»، مضيفا «بالتأكيد لا توجد تقنية واحدة في مجال الطاقة ستكون كافية في المستقبل لتلبية كل الطلب.. لهذا نحتاج إلى نهج خالٍ من التحيزات الأيديولوجية يأخذ في الاعتبار كل ما يمكن استخدامه، من الهيدروجين، مرورا بالمصافي الحيوية، إلى التقاط (وتخزين) انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، على سبيل المثال لا الحصر».

وعن العودة لاستخدام الطاقة النووية في إيطاليا، قال: «كمجموعة إيني، توقفنا عن استخدام الطاقة النووية منذ أربعين عامًا، وفي هذه الفترة بعد أن عبرت الدولة عن نفسها بوضوح بشأن المسارات التي يجب اتخاذها (نتيجة استفتاء شعبي في العام 1987)، فقدنا العديد من المهارات في هذا القطاع، بينما ظهرت مهارات في قطاعات أخرى، باختصار، يبدو لي أنه من الصعب جدًا التفكير في الطاقة النووية، وإن كانت من الجيل الرابع.. أعتقد أنه يجب علينا التركيز على التقنيات التي اكتسبنا فيها أكبر قدر من الخبرة.. وعلى كل حال يأتي جزء من الطاقة التي نستوردها من فرنسا على وجه التحديد من الطاقة النووية».

وأشار إلى أن لدى مجموعة إيني «برنامج تحول»، تصبح بموجبه «محايدة للكربون بحلول العام 2050»، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف «هناك حاجة إلى الكثير من التكنولوجيا.. فعلى مدى السنوات الثماني الماضية أصبحنا على نحو متزايد شركة تكنولوجية تحاول إنشاء الحلول التي تحتاجها».