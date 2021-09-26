«طالبان» تحث شركات الطيران على استئناف رحلاتها إلى كابل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 06:09 مساء
عنصر أمن قطري يقف إلى جانب طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية جاثمة في مطار كابل. (أ ف ب)

حثَّت حركة طالبان، الأحد، شركات الطيران الدولية على استئناف رحلاتها إلى كابل، مؤكدة أن جميع المشاكل الفنية في المطار الرئيسي في البلاد تم حلها الآن.

تعرّضت تجهيزات مطار العاصمة الأفغانية لأضرار جسيمة خلال إجلاء أكثر من 120 ألف شخص في عمليات اتسمت بالفوضى بعد عودة طالبان إلى السلطة، وتوقفت في 30 أغسطس عند إنجاز الانسحاب الأميركي من هذا البلد، وفق «فرانس برس».

رحلات طيران غير منتظمة
منذ ذلك الحين، لم يتم تسيير سوى رحلات طيران غير منتظمة، على الرغم من قيام الخطوط الجوية الباكستانية وشركة ماهان إير الإيرانية وشركة كام إير الأفغانية ببعض الرحلات الخاصة. ويشكّل استئناف الرحلات التجارية اختبارًا مهمًا لحركة طالبان المتشددة التي وعدت مرارًا بالسماح للأفغان الذين يحملون الوثائق المطلوبة بمغادرة البلاد بحرية.

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وتتقاضى الخطوط الجوية الدولية الباكستانية وكام إير أكثر من ألف يورو ثمنًا لتذكرة الطيران ذهابًا وإيابًا بين كابل وإسلام أباد، وتستغرق الرحلة 40 دقيقة. 

الثمن الباهظ
ورغم هذا الثمن الباهظ، ومرده إلى تكلفة التأمين الذي يغطي مخاطر الحرب، بحسب الشركات، تعجز الرحلات المعروضة عن تلبية الطلب. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية عبدالقهار بلخي إن طالبان تأمل في استئناف الرحلات التجارية العادية بسرعة لهذا السبب.

وأشار في بيان إلى أن «العديد من المواطنين الأفغان علقوا في الخارج دون أن يتمكنوا من العودة إلى وطنهم».  وتابع «بالإضافة إلى ذلك، يواجه العديد من المواطنين الأفغان العاملين في الخارج أو الذين يدرسون خارج البلاد الآن صعوبات في الوصول إلى وجهتهم». وعاود مطار كابل نشاطه بفضل مساعدة فنية من قطر ودولة الإمارات وتركيا.

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