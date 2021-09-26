بوتين: الاقتصاد الروسي تجاوز تبعات الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 07:38 صباحا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسي تمكن من تجاوز الصعوبات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، لكن ليس بإمكان جميع مواطني البلاد الشعور بذلك فورا.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» تصريحات بوتين السبت، أثناء اجتماع عقده مع قادة الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات مجلس الدوما، إذ قال لإن تفادي أي تبعات سلبية إثر الجائحة على اقتصاد البلاد كان مهمة مستحيلة، غير أن روسيا تتعامل مع المشاكل القائمة بطريقة أفضل من الكثير من الدول الأخرى.

انخفاض دخل الروس
وأقر الرئيس بأن الجائحة أسفرت عن انخفاض دخل المواطنين وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن السلطات الروسية حاولت قدر الإمكان تقليص الأضرار من خلال تقديم مساعدات واسعة النطاق للذين فقدوا الوظائف والعوائل ذات الأطفال ودعم القطاعات الاستراتيجية وضمان تعافي الاقتصاد على وجه السرعة.

وقال: «وفقا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، لقد عدنا حتى الآن إلى مستوى ما قبل الجائحة، لكن بطبيعة الحال ليس بإمكان جميع مواطنينا للأسف الشعور بهذه الديناميكية الإيجابية فورا في حياتهم».

وشدد بوتين على بعض الأولويات الحالية منها تقليص مستوى الفقر في البلاد إلى الحد الأدنى وتحسين ظروف المعيشة والتطور والتعليم ومنح المواطنين وصولا أوسع إلى التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى مواصلة إصلاحيات هيكلية في الاقتصاد لصالح القطاعات التكنولوجية المتقدمة.

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