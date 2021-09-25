السودان يتسلم الشحنة الرابعة من منحة القمح الأميركية

عامل يبتسم أثناء نقل أجولة من القمح في ميناء بورتسودان في السودان. (أرشيفية: رويترز)

تسلم السودان، السبت، شحنة جديدة من منحة القمح الأميركية، وهي رابع شحنة من نوعها هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» أن الشحنة، وهي عبارة عن 50 ألف طن، وصلت إلى ميناء بورتسودان ويتم تفريغها الآن في الميناء.

وقالت السلطات السودانية، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ستمنح السودان 300 ألف طن من القمح هذا العام، ثم ترتفع إلى 420 ألف طن سنويًّا من 2022 إلى 2024 بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ثلاث شحنات

وقالت الوكالة إن السودان تسلم ثلاث شحنات من القمح الأميركي، كل منها 48 ألف طن في يونيو ويوليو وأغسطس. وأضافت أن «من المتوقع وصول شحنات أخرى قبل نهاية العام، حيث يبلغ إجمالي الشحنات لهذا العام 300 ألف طن».

وأعلنت الحكومة السودانية، في وقت سابق، أن السودان لديه احتياطات استراتيجية من القمح والدقيق تكفي حتى أبريل 2022. لكن الوكالة نقلت عن مسؤول بوزارة التجارة والتموين قوله اليوم، السبت، إن الاحتياطات تكفي حتى نهاية العام الحالي.