اتفاق «فرنسي - أميركي» على مشروع إصلاح ضريبي للشركات العملاقة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 04:39 مساء

اتفقت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، على «أهمية المضي قدمًا نحو تطبيق» الحد الأدنى من الضرائب العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات، كما أعلنت الوزارتان، ومشروع الإصلاح هذا الذي أُعلن أوائل يونيو، الذي جرى التفاوض عليه في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وصادقت عليه دول مجموعة العشرين في يوليو.

وفي المجموع، يدعم 134 بلدًا هذا الإصلاح الذي يقترح فرض ضريبة لا تقل عن 15%.
من ناحية أخرى، فإن أيرلندا التي ازدهرت بفضل معدل ضريبي منخفض نسبيًّا يبلغ 12.5% وكذلك المجر وإستونيا، لم تعطِ موافقتها.

وقالت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، في بيان عقب اجتماع المسؤولين الهاتفي، إن جانيت يلين وبرونو لومير «اتفقا على ضرورة التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن المعايير الرئيسية لأسس هذا الإصلاح» وبالإضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة، ينص الإصلاح على تبني طريقة توزيع أكثر إنصافًا لحقوق فرض الضرائب على هذه الشركات، وأضافت الوزارة الفرنسية: «يجب التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الضرائب الدولية بحلول أكتوبر 2021».

من جهتها، شددت الوزيرة الأميركية على «أهمية التوصل إلى حل وسط بشأن إلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية» الذي تبنته فرنسا في يوليو 2019 بسبب عدم وجود اتفاق عالمي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، كما ناقش لومير ويلين الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق الانتعاش في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، و«اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق بين فرنسا والولايات المتحدة في مجموعة العشرين، خصوصًا لدعم البلدان الفقيرة».

ومن المقرر أن يقوم الوزير الفرنسي بزيارة لواشنطن في أكتوبر من أجل حضور الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طفل عمره سنتان يقتل نفسه
منوعات
فرنسا تحذر روسيا من انخراط «فاغنر» بالنزاع في مالي
دولى
بمشاركة أكثر من 120 فارسا.. انطلاق مهرجان سرت للميز الشعبي
ثقافة وفن
رئيس «المدينة» السابق يستغرب اجتماع الدبيبة بالأندية الليبية الكبيرة
رياضة محلية
بليحق يعلق على قرار زيادة مرتبات المعلمين
ليبيا
البنك المركزي الصيني يعتبر تعاملات العملات الرقمية «غير قانونية»
اقتصاد
جريدة «الوسط»: صراع أركان السلطة يهدد بنقل المواجهة إلى الشارع
ليبيا
وفد من المنطقة الشرقية يؤكد لـ«الدبيبة» دعم حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
الدبيبة يقرر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين اعتبارا من الشهر الجاري
ليبيا
بالصور.. البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي
رياضة محلية
الدبيبة يخصص مليارين و250 مليون دينار لعلاوة الزوجة والأبناء
ليبيا
«الرئاسي» يدعو لإنجاز تشريعات الانتخابات لإتمامها في 24 ديسمبر
ليبيا
«أبونوارة» يكشف أهم 4 مشاريع لتطوير الرياضة الليبية.. وموعد إصدار «القانون ...
رياضة محلية
«نافال غروب» الفرنسية ترسل لأستراليا «فاتورة» فسخ عقد الغواصات
دولى
حمودة: حكومة الوحدة لا تدعو للعصيان.. وكل مواطن له الحق في الترشح
ليبيا
إطلاق وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي بعد توقيفه لأربع سنوات
ليبيا
اتحاد الكرة يحدد مواعيد انطلاق الدوري الممتاز والدرجة الأولى
رياضة محلية
حفتر يكلف الناظوري بمهام القائد العام لمدة ثلاثة أشهر
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقدم واعد في علاج سرطاني البروستاتا والثدي