البنك المركزي التركي يخفض معدلات الفائدة.. ما دور إردوغان؟

صورة مجمعة تجمع الليرة التركية ومقر مصرف تركيا المركزي.

خفض المصرف المركزي التركي نسبة الفائدة الرئيسية في البنوك اليوم الخميس، بعد شهور من الضغوط التي مارسها الرئيس رجب طيب إردوغان لهذا الغرض.

وخسرت الليرة التركية أكثر من 1.4% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي بعد أن أعلن البنك المركزي أنه خفض سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 18% من 19%، وفق وكالة «فرانس برس».

تأتي هذه الخطوة رغم ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 19.25% في أغسطس، ويبدو أنه يظهر مدى الضغط الذي يتعرض له البنك المركزي في عهد إردوغان.

وفقدت الليرة حوالي 15% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام 2021. وكانت وكالة بلومبرغ اجمعت على إبقاء المعدل مستقرًا على الرغم من أن أحد الاقتصاديين توقع خفضًا بنسبة 0.5%.

هل معدلات الفائدة هي مصدر كل الشرور كما يرى الرئيس التركي؟

ووصف إردوغان معدلات الفائدة في وقت سابق بأنها «مصدر كل الشرور، مشددا الشهر الماضي على ضرورة خفضها حتى ينخفض التضخم، بما يتعارض مع العقيدة الاقتصادية المتعارف عليها.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال محافظ البنك المركزي شهاب قوجي أوغلو للمستثمرين إنه يتوقع تراجع أسعار الاستهلاك في الأشهر المقبلة وإن البنك سينظر الآن في التضخم الأساسي، الذي يقل عن 17% بعد استبعاد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والوقود، للقرارات المستقبلية.

كافجي أوغلو هو رابع حاكم منذ العام 2019 بعد أن أقال إردوغان ثلاثة حكام بنوك مركزية لأنهم إما رفعوا تكاليف الاقتراض وإما لم يخفضوها بالسرعة الكافية.

وهذا هو الخفض الأول في عهد كافجي أوغلو بعد تكهنات كثيرة وغير مؤكدة في أنقرة هذا الشهر بأنه سيواجه مصيرًا مشابهًا إذا لم يخفض المعدل.

وانتقد خبراء الاقتصاد القرار المحفوف بالمخاطر. وقال تيموثي آش المحلل في «بلوباي أسيت مانجمنت» في لندن عبر تويتر: «خطوة حمقاء. مخاطرة كبيرة. إردوغان يقامر بالليرة الآن».