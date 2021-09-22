ترقب لإشارة من الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن وقف إجراءات التحفيز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 01:15 مساء
مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي في واشنطن, 19 مارس 2021. (أ ف ب)

يختتم الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، اجتماعه النقدي ويمكن أن يعطي بعض المؤشرات حول نواياه بشأن وقف إجراءات التحفيز، لكن الإعلان عن جدول زمني لخفض شراء الأسهم سيكون لاحقًا بالتأكيد.

وينتهي اجتماع اللجنة النقدية للاحتياطي الفدرالي، الذي بدأ ظهر الثلاثاء، عند الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش، الأربعاء مع نشر بيان صحفي، ثم يعقد رئيسه جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا عند الساعة 18.30 بتوقيت غرينتش أيضًا، وفق وكالة فرانس برس.

إشارة بشأن خفض مشتريات الأسهم
وتترقب الأسواق أي إشارة بشأن خفض مشتريات الأسهم، لكن غالبية المحللين لا يتوقعون إعلانًا حازمًا هذه المرة، ويراهنون على اجتماع نوفمبر لمعرفة الجدول الزمني.

ويريد الاحتياطي الفدرالي أن يخفض تدريجيًا مشترياته البالغة 120 مليار دولار شهريًا، من سندات الخزينة وأسهم أخرى يقوم بها منذ بدء الأزمة، لكن من أجل القيام بذلك، يريد ضمان أن يكون الانتعاش الاقتصادي متينًا بما فيه الكفاية.

إلا أن الوضع لا يتحسن بالسرعة المتوقعة، بين نمو كبحه انتشار المتحورة «دلتا»، وخلق وظائف مخيب للآمال في أغسطس، ولتقييم الوضع، درس المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي الأميركي على مدى يومين، التقدم الذي تحقق في مجال التوظيف والتضخم.

خلق 235 ألف وظيفة فقط
على الجبهة الأولى، لوحظ التباطؤ في أغسطس بعد تقدم جيد في يونيو ثم في يوليو، وتم خلق 235 ألف وظيفة فقط، أي أقل بثلاث مرات، مما كان متوقعًا في حين واصلت معدلات البطالة التراجع إلى 5.2%.

وبشأن التضخم، فقد أظهر بالتأكيد إشارات اعتدال لكنه بلغ +4.2% خلال عام في أغسطس، ويبقى أعلى من معدل 2% الذي يريده الاحتياطي الفدرالي على المدى الطويل.

وحذر عدة مسؤولين من المؤسسة النقدية في الأسابيع الماضية من أن ارتفاع الأسعار قد يبقى ساريًا لفترة أطول من المتوقع.

وتراقب الأسواق أيضًا التوقعات الاقتصادية للنمو، والوظائف والتضخم التي سيتم تعديلها.

وتوقع الخبير الاقتصادي لدى بانثيون إيكونوميكس، ايان شيبردسون، «خفض توقعات النمو هذه السنة، لكن التضخم سيكون أعلى».

وسيشدد جيروم بأول، مجددًا على واقع أن خفض مشتريات الأسهم لن يترافق مع رفع نسب الفائدة الرئيسية.

وتم خفض هذه النسب إلى معدلات تتراوح بين 0% و0.25% في مارس 2020، في مواجهة التهديد الوشيك الذي شكله وباء «كوفيد-19» على الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تبقى على هذا المستوى لفترة من الوقت.

وسيتم تحديث رسم بياني يظهر متى يعتقد كل عضو من أعضاء اللجنة النقدية، سواء كانوا ناخبين أم لا، أنه سيكون من الحكمة تغييرها.

وخلال التحديث الأخير في يونيو، توقع غالبية مسؤولي الاحتياطي الفدرالي أول ارتفاع في 2023.

تشديد السياسة النقدية دون خطة واضحة
وتمضي أبرز اقتصادات العالم في تشديد السياسة النقدية دون خطة واضحة، فقد أطلق البنك المركزي الأوروبي الحركة بخجل وأرجأ النقاش إلى ديسمبر، فيما يخشى بنك إنجلترا أن يؤدي تشديد سياسته النقدية إلى خنق الانتعاش الاقتصادي في مهده.
وقال شيبردسون: «سنكون متفاجئين بالإعلان الرسمي عن تباطؤ، نظرًا لسقف الديون الذي لم يحل والاضطراب المستمر في الاقتصاد الناجم عن انتشار المتحورة دلتا».

وهناك ظل جديد يخيم على الاقتصاد الأميركي، وبالتالي الاقتصاد العالمي وهو تخلف الولايات المتحدة عن الدفع.

وأصبح سقف الدين الأميركي ساريًا مرة جديدة منذ 1 أغسطس، بعد سنتين من التعليق، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس، لتعليقه مجددًا أو لرفع الحد الأقصى للدين المسموح به، فلن تكون الولايات المتحدة قادرة على الاقتراض لتمويل نفسها.

ولدى البلاد ما يكفي من السيولة لسداد مدفوعاتها حتى منتصف أكتوبر فقط، وسيكون لتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه تداعيات خطيرة.

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