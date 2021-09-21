باكستان تدعو للإفراج عن أصول أفغانية مجمدة

رئيس وزراء باكستان عمران خان. (الإنترنت)

طالبت باكستان قوى العالم بالإفراج عن أصول أفغانية بقيمة مليارات الدولارات تم تجميدها بعدما استولت «طالبان» على السلطة، وتوقعت في الوقت ذاته ألا يتم الاعتراف قريبا بالحكومة الجديدة التي شكّلتها الحركة.

وقبيل محادثات بشأن أفغانستان في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن الأولوية الأكثر إلحاحا تتمثّل في تجنّب انهيار اقتصادي أعمق في الدولة الجارة لبلده من شأنه أن يتسبب بكارثة إنسانية، وأضاف قريشي: «من جهة، يتم جمع أموال جديدة لتجنّب أزمة فيما من جهة أخرى، لا يمكنهم استخدام الأموال التابعة لهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأردف: «أعتقد أن تجميد الأصول لا يساعد الوضع»، وحض القوى الدولية بأن تعيد النظر في هذه السياسة وتفكر في الإفراج عن الأموال، معتبرا إن ذلك سيكون بمثابة «إجراء لبناء الثقة أيضا وبإمكانه أن يشكّل حافزا لسلوك إيجابي».

وجمّدت الولايات المتحدة أصولا للبنك المركزي الأفغاني قدرها 9.5 مليار دولار، فيما نأى المقرضون بأنفسهم عن أفغانستان، لتجنب تقديم أموال يمكن لـ«طالبان» استخدامها.

وكانت باكستان أبرز داعم لنظام طالبان الأول المتشدد (1996-2001) ولطالما اتّهمت الولايات المتحدة أجهزة استخباراتها بدعم الحركة الإسلامية خلال معركتها التي استمرت لعقدين ضد قوات حلف شمال الأطلسي والحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب والتي باتت منهارة حاليا.

موقف باكستان من نظام «طالبان »

ورغم دعوته للانخراط مع «طالبان»، بدا أن قريشي يشاطر واشنطن موقفها حيال مسألة أنه لا يزال من المبكر إقامة علاقات رسمية مع نظام الحركة. وقال: «لا أعتقد أن أحدا على عجلة من أمره للاعتراف (بالنظام الجديد) في هذه المرحلة وعلى طالبان الانتباه لذلك».

وأضاف: «إذا كانت طالبان تسعى للحصول على اعتراف بحكومتها، فعليها أن تكون أكثر حساسية وتقبّلا للرأي الدولي».

وأعرب عن أمله في أن تصبح «طالبان» شاملة للجميع بشكل أكبر بعدما شكلت حكومة تصريف أعمال تضم شخصيات مدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة بشبهات تتعلق بالإرهاب.

لكنه لفت إلى مؤشرات «إيجابية» من «طالبان» بما في ذلك إعلانها عن عفو واستعدادها لإشراك مجموعات عرقية غير البشتون، المجموعة المهيمنة في الحركة، وقال: «هذه اتّجاهات يجب التشجيع عليها».

ويفيد ناشطون وشهود بأن الواقع مختلف تماما عن الوعود التي تطلقها «طالبان» علنا، إذ يتم بالفعل استبعاد النساء والفتيات من التوظيف والتعليم دون صدور أي إعلانات رسمية بهذا الشأن من قبل الحركة، وفق «فرانس برس».