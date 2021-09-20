«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار (الإثنين 20 سبتمبر 2021)

مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)



أعلن مصرف ليبيا المركزي، أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، 20 سبتمبر 2021؛ إذ ارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.53 دينار، مقابل 4.52 دينار أمس.



وتراجع متوسط سعر صرف اليورو بفارق قرش واحد، مسجلا 5.30 دينار مقابل 5.31 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 6.21 مقابل 6.22 دينار أمس، واستقرت الليرة التركية عند 0.52 دينار، واليوان الصيني عند 0.7 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي اليوم.



وفيما يخص العملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.20 دينار، والدرهم الإماراتي 1.23 دينار، والدينار التونسي 1.61 دينار.

