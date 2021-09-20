وزيرة الخزانة الأميركية تطالب برفع سقف الدين لتجنب أزمة مالية «تاريخية»

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في واشنطن، 7 مايو 2021، (ا ف ب)

ناشدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، «كونغرس» رفع سقف الدين لتجنّب «أزمة مالية تاريخية».

وأشارت يلين إلى أن الولايات المتحدة لطالما رفعت سقف الدين قبل تجاوز حده الأقصى، قائلة: «لم تتخلّف الولايات المتحدة عن السداد قط. ولا مرة»، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن مقال نشرته جريدة «وول ستريت جورنال».

وتابعت: «من شأن القيام بذلك (التخلف عن السداد) أن يؤدي على الأرجح إلى أزمة مالية تاريخية»، موضحة أنه «بإمكان التخلف عن السداد أن يؤدي إلى رفع معدّلات الفائدة وتراجع أسعار الأسهم بشكل حاد وغير ذلك من الاضطرابات المالية».

وأعيد تطبيق سقف الدين، والذي لا يمكن إلا لـ«كونغرس» زيادته، في الأول من أغسطس بعد تعليقه لسنتين. ويحظر سقف الدين الحالي ما لم يتم رفعه على الولايات المتحدة استدانة أكثر من الحد الأقصى الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار.

تحذير من نفاد أموال الأميركيين

وحذّرت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي من أن أموال الحكومة ستنفد في أكتوبر، وعددت يلين في مقالها الأخير قائمة من الكوارث المالية المحتملة التي قد تلحق بالبلاد في حال لم يرفع سقف الدين، ولم تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها مع حلول المهل المحددة.

وقالت: «في غضون أيام، سيفتقر ملايين الأميركيين إلى النقود، وقد تنقطع شيكات الضمان الاجتماعي عن نحو 50 مليون مسن، وقد تتوقف رواتب الجنود، وسنخرج من هذه الأزمة كأمة أضعف موقتا».

واستذكرت يلين أزمة ديون العام 2011 مشيرة إلى أن سياسة وضع الولايات المتحدة على حافة الحد الأقصى للدين «دفعت بأميركا إلى شفير أزمة». وكانت الولايات المتحدة خلال الأزمة المرتبطة بمناقشة الدين في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما أقرب من أي وقت مضى إلى التخلّف عن السداد.

وشددت يلين على أن التحرّك في أسرع وقت ممكن سيمكن البلاد من تجنّب النتائج الأسوأ التي شهدتها سنة 2011، وكتبت «الوقت يعني المال في هذه الحالة، أي مليارات الدولارات.. ولا يمكن تحمّل لا التأجيل ولا التخلّف عن السداد».