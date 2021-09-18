مليار طن من المواد الغذائية تهدر في العالم سنويا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 01:56 مساء
«كولديريتي»: مليار طن من المواد الغذائية تهدر في العالم سنويًا. (الإنترنت)

أكد اتحاد الزراعيين الإيطاليين «كولديريتي»، أن ما يقرب المليار طن من الغذاء يُهدر كل عام في العالم، استنادًا لبيانات الأمم المتحدة الصادرة بمناسبة قمة مجموعة العشرين في فلورنسا، وفقًا لوكالة «آكي» الإيطالية.

وقال اتحاد الزراعيين، إن هذه الكمية المهدرة تعادل 17٪ من إجمالي الإنتاج، مع تأثير مدمر على البيئة والمناخ، وكذلك على اقتصاد متضرر بشدة أصلًا جرّاء حالة طوارئ «كوفيد-19»،  مبينًا أن هذه الظاهرة تحدد الآثار المدمرة على الاقتصاد والاستدامة والبيئة أيضًا، وذلك بسبب التأثير السلبي على إنفاق الطاقة وطرق التخلص من النفايات.

وأشار اتحاد الزراعيين إلى أن «قائمة هدر الطعام تتصدرها المنازل الخاصة، حيث يجري رمي حوالي 11٪ من المواد الغذائية المشتراة في المتوسط​​، في حين أن المقاصف وتجار التجزئة يتخلصون من 5٪ و2٪ على التوالي».

ولفت الاتحاد الزراعي إلى «تناقض حقيقي عندما يفكر المرء بأن 2.37 مليار شخص في العالم لم يتمكنوا من الوصول إلى نظام غذائي صحي عام 2020»، وهم «بزيادة قدرها 320 مليون شخص تقريبًا في عام واحد».

وتستضيف ساحة سانتا كروتشي بوسط مدينة فلورنسا، عرضًا لحِيَل مساعدي عملية التسوق لتقليل فضلات الطعام من على الطاولات حتى من خلال الخيارات الصحيحة التي تتخذ عند عربة التسوق، وكذلك الأطباق المبتكرة المطبوخة على الهواء مباشرة من قبل المحترفين، لإعادة استخدام بقايا الطعام، وحتى الطبخ المباشر مع استعادة طقوس الفلاحين في المنازل، والتي فضلتها حالة طوارئ «كوفيد-19».

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