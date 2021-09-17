أسعار النفط: انخفاض العقود الآجلة لخام «برنت» و«غرب تكساس»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 سبتمبر 2021, 02:19 مساء
عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» 27 سنتا ما يعادل 0.36% إلى 75.40 دولار للبرميل بعدما ارتفعت أمس 21 سنتا، كما هبطت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط 39 سنتا أو 0.54% إلى 72.22 دولار بعد أن استقرت دون تغيير عند التسوية في الجلسة السابقة.

وبشكل عام استقرت فوق 75 دولارا للبرميل وظلت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 3% بفضل التعافي البطيء في الإنتاج الأميركي بعد إعصارين في خليج المكسيك، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: «نزلت أسعار النفط قليلا مع استمرار عودة الإنتاج الأميركي ببطء وبينما لا تزال بعض الدول تكافح لاحتواء سلالة دلتا (المتحورة من فيروس كورونا)»، مضيفًا: «تشهد أسعار النفط أسبوعا جيدا آخر على الرغم من الضعف عموما في السلع الأولية الذي نجم عن قوة الدولار».

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة مما جعل واردات النفط الخام المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى، وكان 28% من إنتاج الخام الأميركي في خليج المكسيك ما زال متوقفا حتى أمس الخميس، بعد أسبوعين ونصف من الإعصار أيدا.

وأظهرت بيانات أولية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن صادرات الخام بالولايات المتحدة في سبتمبر تراجعت إلى ما بين 2.34 و2.62 مليون برميل يوميا من ثلاثة ملايين برميل يوميا في أواخر أغسطس.

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