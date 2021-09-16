إيران.. اقتراح باستخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 09:00 مساء
شعار العملة الافتراضية (بتكوين) (أرشيفية - الإنترنت)

اقترح مسؤول إيراني استخدام العملات المشفرة للالتفاف على المشاكل المرتبطة بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران. وقال غلام رضا مرحبا المتحدث باسم لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الإيراني في وقت متأخر الأربعاء: «لا يمكن أن نبقى لا مبالين تجاه ظاهرة» العملات المشفّرة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف، بحسب وكالة أنباء «إيسنا»، أن «تحويل الأموال بواسطة العملات المشفرة يمكن أن يكون وسيلة للالتفاف على العقوبات وتخفيف آثارها» على الاقتصاد. وجاء كلام مرحبا خلال مناقشة البرلمان لتقرير يحدد حجم سوق العملات المشفرة في إيران وأفضل السبل لاستخدام هذه التقنية.

- «تانكر تراكرز»: رصد ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولة زيت وقود في سورية للبنان
- إيران: فرض واشنطن عقوبات جديدة يعبر عن استراتيجية فارغة لبايدن

وأورد التقرير أنه يتم التداول بنحو 700 عملة بتكوين في إيران يوميا، كما يتم تعدين 19.500 بتكوين سنويًا مقابل 324 ألف حول العالم، ولفت مرحبا إلى أن «الإدارة الجيدة للعملات المشفرّة يمكن أن توفر فرصا للاقتصاد» الإيراني.

وشرّعت إيران تعدين البتكوين وسائر العملات المشفرّة في سبتمبر 2018، وهي من أوائل دول العالم التي اتخذت هذا الإجراء، لكن في مايو الماضي أعلن الرئيس حينذاك حسن روحاني حظر التعدين أربعة أشهر بعدما تسببت هذه العمليات بانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

ويتطلب إنشاء أو تعدين البتكوين والعملات المشفرة الأخرى والتربح منها حواسيب قادرة على حل معادلات رياضية معقدة، ما يؤدي إلى استهلاك كبير للكهرباء يعادل أحيانًا ما تستهلكه دول بأكملها.

وألقى المسؤولون الإيرانيون بالمسؤولية على المعدنين غير الشرعيين في الاستهلاك الكبير للكهرباء. ووفقا للمستشار والخبير في العملات المشفرة ميشال روك فإن من 5 إلى 10% من عمليات التعدين العالمية للبتكوين تنفذ في إيران.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يعلن مقتل أبو وليد الصحراوي وتفاصيل العملية العسكرية
دولى
محمد المغبوب يوقع روايته الجديدة في أتيليه القاهرة
ثقافة وفن
فتح باب التجنيد للعناصر النسائية في «أمن طرابلس».. تعرف على الشروط والمستندات ...
ليبيا
«أمن بنغازي» تنعي ضابطا قُتل خلال «مواجهات مع خارجين عن القانون»
ليبيا
ليبيا والسعودية ضمن شبكة «يونسكو» العالمية لمحميات المحيط الحيوي
علوم وتكنولوجيا
النائبة أسماء الخوجة توضح تصريحها المثير للجدل حول منحة الزواج
ليبيا
كليمنتي يزيد من الدعم الفني لصفوف «فرسان المتوسط» قبل أيام من مواجهة «الفراعنة»
رياضة محلية
تقرير أممي قلق من سهولة اختراق الحدود بين دارفور وليبيا وتشاد
ليبيا
في لقائهما شوليت.. الكوني واللافي يقترحان اجتماعا للأطراف المعنية بالانتخابات ...
ليبيا
كليمنتي يستدعي بن علي والتاجوري والمصراتي لمواجهة مصر
رياضة محلية
منتخب كرة القدم الليبي للصم في دور الثمانية ببطولة أفريقيا
رياضة محلية
«فرانس برس»: موسكو هددت باستخدام «فيتو» لمنع التجديد للبعثة الأممية في ليبيا
ليبيا
تشكيل فريق «تواصل مباشر» بين الدبيبة وأعضاء مجلس النواب لاستقبال طلباتهم
ليبيا
«القيادة العامة» تؤكد وقوع اشتباكات بين قواتها وعناصر المعارضة التشادية وتتحدث ...
ليبيا
حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة ...
ليبيا
بين «انتقادات» و«أعذار».. تباين آراء النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة
ليبيا
مكتب النائب العام: وزيرة الخارجية تحت طائلة «المساءلة الجنائية» بسبب موقفها من 3...
ليبيا
«دويتشه فيله»: الانقسامات منحت سيف القذافي «فرصة حقيقة» للعودة السياسية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار يومي يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية