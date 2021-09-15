«المركزي الأفغاني» يستعيد 12.3 مليون دولار نقدا من مسؤولين حكوميين سابقين

المصرف المركزي الأفغاني, (الإنترنت)

أعلن المصرف المركزي الأفغاني، اليوم الأربعاء، أنه استعاد 12.3 مليون دولار من مسؤولين حكوميين سابقين، بعد شهر من سيطرة حركة طالبان التي تندد بفساد النظام السابق، وتتغنى بشفافيتها، على السلطة في البلاد.

وجاء في بيان للمصرف المركزي الأفغاني أن «الأموال تمت استعادتها من مسؤولين رفيعين في الحكومة السابقة، على غرار أمر الله صالح (نائب الرئيس السابق)، ومن بعض الأجهزة الأمنية التي كانت تخزّن السيولة والذهب في مكاتبها»، وفق وكالة «فرانس برس».

وبحسب البيان فإن «الإمارة الإسلامية»، وهي التسمية التي تطلقها طالبان على أفغانستان أودعت كل الأموال في «الخزائن العامة» حرصًا على «الشفافية».