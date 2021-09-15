مستويات تاريخية لأسعار الغاز في أوروبا

لافتة موجهة نحو خط غاز «نورد ستريم 2» في لوبمين في شرق ألمانيا، 7 سبتمبر 2020. (أرشيفية: أ ف ب)

تواصل أسعار الغاز في أوروبا تسجيل مستويات تاريخية بشكل يومي، حيث تواصل الصعود في ظل تراجع احتياطيات الوقود الأزرق في المستودعات الأرضية بأوروبا ويتزامن ذلك مع قرب فصل الشتاء.

ورصدت قناة «روسيا اليوم» تجاوز أسعار الغاز اليوم الأربعاء مستوى 910 دولارات لكل 1000 متر مكعب، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق. فيما تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا أمس مستوى 800 دولار لكل 1000 متر مكعب، حينها حطمت الأسعار أيضًا المستويات التاريخية.

الأسعار قد تصل لمستوى 1000 دولار

وحذر خبراء في مجال الطاقة، استطلعت آراءهم وكالة «تاس» من أن الأسعار قد تصل إلى مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، وأشاروا إلى أن عدة عوامل تؤثر على الأسعار منها زيادة الطلب في آسيا والطقس. وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

ويتوقع خبراء أن يساهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر «السيل الشمالي-2» في استقرار أسعار الغاز في أوروبا. في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت شركة «غازبروم» الروسية اكتمال مد أنبوبي مشروع «السيل الشمالي-2»، والمشروع الآن بانتظار الحصول على التصاريح اللازمة من المنظم الألماني لبدء ضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.