ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات وتوقعات إيجابية للطلب

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم وتوقعات بتعافي الطلب مع التوسع في التطعيمات. ولكن انخفاض استهلاك الصين للنفط الخام في أغسطس مع تراجع معدل تشغيل المصافي (SE:2030) لأقل مستوى منذ مايو، وتراجع إنتاج المصانع حد من مكاسب سعر النفط.

سعر البرميل 74.09 دولار

وحسب وكالة «رويترز»،ارتفع مزيج برنت الخام 49 سنتا ما يوازي 0.7 % إلى 74.09 دولار بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا ما يعادل 0.7 % إلى 70.94 دولار للبرميل. وقال مصدران في السوق، نقلا عن أرقام من معهد النفط الأميركي صدرت أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير هبطت الأسبوع الماضي بعد أن تسبب الإعصار أيدا في إغلاق العديد من المصافي النفطية ومنصات إنتاج بحرية.

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وانخفضت مخزونات الخام 5.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر. وتوقع المحللون انخفاض الإنتاج 3.5 مليون برميل في المتوسط. قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شأنه أن يغذي انتعاشا، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على النفط لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وتجدد القيود المفروضة لمواجهة الجائحة.