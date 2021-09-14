تراجع التضخم في السودان لأول مرة منذ إطاحة البشير

انخفض معدل التغير السنوي (التضخم) مسجلًا 387.56% لشهر أغسطس في السودان (أرشيفية- الإنترنت)

سجل معدل التضخم السنوي في السودان تراجعًا لأول مرة، منذ بداية المرحلة الانتقالية في البلاد، التي تلت إطاحة الرئيس السابق عمر البشير قبل أكثر من عامين.

وذكرت وكالة أنباء السودان (سونا)، الثلاثاء: «انخفض معدل التغير السنوي (التضخم)، مسجلًا 387.56% لشهر أغسطس، مقارنة بمعدل 422.75% لشهر يوليو، بانخفاض قدره 35.22 نقطة». وأوضحت أن انخفاض معدل التضخم جاء متأثرًا بتراجع أسعار المواد الغذائية خلال أغسطس.

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ويمر السودان بمرحلة انتقالية صعبة منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه أثارتها الأزمات الاقتصادية.

وتعهدت الحكومة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس 2019 إصلاح الاقتصاد الذي تضرر بسبب عقود من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة في ظل عهد البشير. وفي الأشهر الأخيرة ألغى السودان دعم المحروقات، وقام بتعويم منظم للجنيه للقضاء على السوق السوداء.

وهذه الإجراءات، التي يعتبرها كثير من السودانيين قاسية، تعد جزءًا من إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي لتمكين السودان من تخفيف أعباء ديونه.

وأعلن نادي باريس أكبر دائن للسودان، الجمعة، أنه سيلغي الكثير من الديون المستحقة له على السودان للمساعدة في إعادة الخرطوم إلى الساحة الدولية.

وجاء الإعلان في إطار جهد أوسع من قبل صندوق النقد الدولي لتخفيف أكثر من 50 مليار دولار من ديون السودان، أي نحو 90 بالمئة من إجمالي الديون، على مدى السنوات القليلة المقبلة.