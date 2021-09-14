شركة «أمازون» تعتزم توظيف 125 ألف شخص بالولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 05:57 مساء
شعار شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي (أ ف ب).

اعلنت شركة «أمازون» العملاقة للتجارة الإلكترونية نيتها توظيف 125 ألف شخص في الولايات المتحدة لمتابعة الخدمات اللوجستية، بعد أسبوعين من الإشارة إلى رغبتها في توظيف عشرات الآلاف في جميع أنحاء العالم لشغل وظائف مكتبية، لم تكشف أمازون عن توقيت هذه التعيينات التي تتعلق بوظائف شاغرة في المستودعات أو النقل، بدوام كامل أو جزئي، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقالت المجموعة، ومقرها سياتل، في بيان إن أجر الوظيفة في قسم إدارة الطلبات والنقل سيكون 18 دولارًا في الساعة، وقد يرتفع في بعض الحالات إلى 22.50 دولار، يبلغ الحد الأدنى لأجور موظفي أمازون في الولايات المتحدة 15 دولارًا في الساعة منذ العام 2018، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى الفيدرالي للأجور (7.25 دولار).

ستُمنح بعض الوظائف أيضًا مكافأة قدرها 3 آلاف دولار عند التوظيف، وسيتمتع الموظفون بدوام كامل بالتأمين الصحي وخطة ادخار التقاعد وإمكانية تحمُّل الشركة نفقات دراستهم الجامعية، سيتوفر الكم الأكبر من هذه الوظائف الجديدة في كاليفورنيا وفلوريدا وبنسلفانيا وتكساس، في مطلع سبتمبر، أعلنت الشركة رغبتها توظيف 55 ألف شخص في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مناصب مكتبية (الموارد البشرية والتسويق والتكنولوجيا).

الإثنين، أعلنت أمازون أيضًا عزمها توظيف 15 ألف شخص قريبًا في كندا خلال الخريف وتعهدت بزيادة أجر موظفي «الخط الأمامي» (المكلفين بالتوريد والنقل والعمليات اللوجستية)، تنظم الشركة الأربعاء في أميركا الشمالية، ثم الخميس في أوروبا وآسيا، معرضًا افتراضيًا للتوظيف.

وتأتي موجة التوظيف هذه استجابة للارتفاع الهائل في عدد الطلبات عبر الإنترنت؛ حيث قامت المجموعة بالفعل بتوظيف أكثر من 450 ألف شخص في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، كما تأتي في وقت تسعى فيه الشركة إلى تعزيز طاقاتها استعدادًا لأعياد نهاية العام، في نهاية العام 2020، كانت أمازون تضم 1.3 مليون موظف حول العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالتوقيت الليبي انطلاق موسم دوري أبطال أوروبا الجديد بنكهة النجوم.. الثلاثاء
رياضة عالمية
«بيليه» يغادر العناية المركزة في «أينشتاين» ويتجه إلى منزله
رياضة عالمية
«إنفاذ القانون» فرع طرابلس تضبط 105 متهمين في جرائم قتل وسرقة ونصب خلال 3 أشهر
ليبيا
بوتين يخضع للحجر بعد إصابات بـ«كوفيد» في أوساطه
دولى
«تانكر تراكرز»: رصد ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولة زيت وقود في سورية للبنان
عربى
عامل ينقل «كورونا» لـ 13 غوريلا
طب وصحة
«الإسكوا»: 160 مليار دولار مكاسب استقرار ليبيا للمنطقة
ليبيا
أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة بالمغرب
دولى
مكتب النائب العام: وزيرة الخارجية تحت طائلة «المساءلة الجنائية» بسبب موقفها من 3...
ليبيا
زيادة الطلب على استنساخ الإبل في الإمارات
علوم وتكنولوجيا
أبوبكر سعيد: أي زعزعة للحكومة تعني تأجيل الانتخابات.. وهذا لا يقبله الليبيون
ليبيا
طوارئ «كاف» تلغي مباراة الذهاب في السودان وتحتكم لملعب بنينا بين الأهلي طرابلس ...
رياضة محلية
الحافي ينفي الاتفاق مع المشري على عقد «الدستورية» للنظر في قانون انتخاب الرئيس
ليبيا
شاومي تقتحم عالم السيارات الكهربائية
سيارات
«فرانس برس»: الجيش السوداني لا يزال مهيمنا بعد عامين من الإطاحة بالبشير
عربى
تجربة صاروخية جديدة في كوريا الشمالية تثير قلق واشنطن
دولى
فلاشينغ ميدوز: ميدفيديف يحرز باكورة ألقابه الكبيرة ويحرم ديوكوفيتش من الإنجاز
رياضة عالمية
كليمنتي: درسنا منتخب مصر جيدا.. ولن نلعب عشوائيا
رياضة محلية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بين «انتقادات» و«أعذار».. تباين آراء النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة