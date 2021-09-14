شركة «أمازون» تعتزم توظيف 125 ألف شخص بالولايات المتحدة

شعار شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي (أ ف ب).

اعلنت شركة «أمازون» العملاقة للتجارة الإلكترونية نيتها توظيف 125 ألف شخص في الولايات المتحدة لمتابعة الخدمات اللوجستية، بعد أسبوعين من الإشارة إلى رغبتها في توظيف عشرات الآلاف في جميع أنحاء العالم لشغل وظائف مكتبية، لم تكشف أمازون عن توقيت هذه التعيينات التي تتعلق بوظائف شاغرة في المستودعات أو النقل، بدوام كامل أو جزئي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت المجموعة، ومقرها سياتل، في بيان إن أجر الوظيفة في قسم إدارة الطلبات والنقل سيكون 18 دولارًا في الساعة، وقد يرتفع في بعض الحالات إلى 22.50 دولار، يبلغ الحد الأدنى لأجور موظفي أمازون في الولايات المتحدة 15 دولارًا في الساعة منذ العام 2018، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى الفيدرالي للأجور (7.25 دولار).

ستُمنح بعض الوظائف أيضًا مكافأة قدرها 3 آلاف دولار عند التوظيف، وسيتمتع الموظفون بدوام كامل بالتأمين الصحي وخطة ادخار التقاعد وإمكانية تحمُّل الشركة نفقات دراستهم الجامعية، سيتوفر الكم الأكبر من هذه الوظائف الجديدة في كاليفورنيا وفلوريدا وبنسلفانيا وتكساس، في مطلع سبتمبر، أعلنت الشركة رغبتها توظيف 55 ألف شخص في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مناصب مكتبية (الموارد البشرية والتسويق والتكنولوجيا).

الإثنين، أعلنت أمازون أيضًا عزمها توظيف 15 ألف شخص قريبًا في كندا خلال الخريف وتعهدت بزيادة أجر موظفي «الخط الأمامي» (المكلفين بالتوريد والنقل والعمليات اللوجستية)، تنظم الشركة الأربعاء في أميركا الشمالية، ثم الخميس في أوروبا وآسيا، معرضًا افتراضيًا للتوظيف.

وتأتي موجة التوظيف هذه استجابة للارتفاع الهائل في عدد الطلبات عبر الإنترنت؛ حيث قامت المجموعة بالفعل بتوظيف أكثر من 450 ألف شخص في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، كما تأتي في وقت تسعى فيه الشركة إلى تعزيز طاقاتها استعدادًا لأعياد نهاية العام، في نهاية العام 2020، كانت أمازون تضم 1.3 مليون موظف حول العالم.