كوريا الجنوبية تغرّم «غوغل» نحو 180 مليون دولار

شعار شركة الإنترنت الأميركية العملاقة «غوغل» في تشارلستون رود. (أ ف ب)

فرضت الهيئة الناظمة للمنافسة في كوريا الجنوبية، غرامة بنحو 180 مليون دولار، على «غوغل»، بتهمة استغلال هيمنتها على سوق التطبيقات المحمولة وأنظمة التشغيل.

ومن شأن هذا التدبير أن «يمسّ بالمزايا التي ينتفع منها المستهلكون»، على حدّ قول «غوغل»، التي تنوي الطعن في القرار بحسب وكالة أنباء «يونهاب»، وفق وكالة فرانس برس.

يأتي هذا القرار بعد أسبوعين من اعتماد سيول قانونا يحظر على «آبل» و«غوغل»، إلزام مطوّري التطبيقات باستخدام نظاميهما للدفع اعتُبر بموجبه الاحتكار الممارس في «آب ستور» و«بلاي ستور» مخالفا للتشريعات المعمول بها في هذا الصدد.

ويواجه العملاقان الأميركيان انتقادات من كلّ حدب وصوب لاقتطاعهما، خصوصا عمولة تصل إلى 30 % من مبيعات التطبيقات.

وطلبت قاضية أميركية الأسبوع الماضي من «آبل» التوقّف عن فرض نظامها للدفع على مطوّري التطبيقات، في سياق النزاع الدائر بينها وبين شركة «إبيك غايمز» الأميركية المنتجة لألعاب الفيديو.

وتهيمن «غوغل» و«آبل» على سوق التطبيقات الإلكترونية في كوريا الجنوبية، الرائدة في مجال التكنولوجيات الحديثة والمصنّفة في المرتبة الثانية عشرة لأقوى اقتصادات العالم.

ومنذ العام 2016، تحقّق الهيئة الكورية المعنية بشؤون المنافسة (كاي اف تي سي) في ممارسات «غوغل» المتّهمة خصوصا بمنع المصنّعين المحليين للهواتف الذكية، وعلى رأسهم «سامسونغ»، من تطوير نظام التشغيل «أندرويد».

وهي اعتبرت أن «غوغل» قوّضت المنافسة في السوق، من خلال اتفاق يمنع مصنّعي الهواتف الذكية من إجراء تعديلات على نظام «أندرويد» المعتمد في أجهزتهم.

وجاء في بيان صادر عن «كاي اف تي سي»، أنه «بسبب هذا الاتفاق، تعذّر على مصنّعي الهواتف الذكية إطلاق منتجات ابتكارية مع خدمات جديدة، ما سمح لغوغل بتعزيز هيمنتها على سوق أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة».

وفرضت الهيئة على العملاق الأميركي، غرامة 176,8 مليون دولار وطالبته باتّخاذ تدابير لتقويم الوضع.

وأشارت «غوغل» من جهتها إلى أن اقتطاع العمولات ممارسة سائدة في القطاع، تسمح بتعويض نفقات إنشاء منصّات آمنة تتيح للمطوّرين التواصل مع مستخدمين من العالم أجمع.

وحقّق متجر «بلاي ستور» عائدات بحوالي 6 آلاف مليار وون (5,2 مليارات دولار) سنة 2019، توازي 63% من حجم السوق الكورية الجنوبية، بحسب معطيات وزارة العلوم في سيول.