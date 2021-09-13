الألومنيوم يسجل أعلى سعر في 13 عاما.. 3 آلاف دولار للطن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 07:01 مساء
مصنع لإنتاج خام الألمونيوم. (الإنترنت)

بلغ سعر الألومنيوم ثلاثة آلاف دولار للطن، الإثنين، للمرة الأولى منذ 13 عامًا ما فاقم المخاوف، إزاء التضخم، التي تتسبب بدورها في ارتفاع سعر الدولار.

وتم التداول بالأسهم بشكل متباين في وقت أمل المستثمرون فيه بعلاقات تجارية أفضل بين الولايات المتحدة والصين، في مقابل تشديد بكين القيود على قطاع التكنولوجيا الصيني، وفق «فرانس برس».

وانتعشت الآمال بالأنباء عن أن الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى محادثات، الجمعة، مع نظيره الصيني شي جينبينغ في مسعى لتحسين العلاقات بين القوتين العظميين. في الوقت نفسه استمر الحذر في السوق بعد بيانات أظهرت أن تضخم السلع المغادرة المصانع الأميركية ارتفع في أغسطس إلى أعلى نسبة له على الإطلاق بلغت 8.3%.

 عتبة ثلاثة آلاف دولار
وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع حاد في أسعار السلع، وسط أنباء عن وصول سعر الألومنيوم إلى ثلاثة آلاف دولار للطن، للمرة الأولى منذ 13 عامًا لأسباب متعلقة بالإمدادات العالمية.

وبعد أن وصل عتبة ثلاثة آلاف دولار، تراجع سعر الألومنيوم إلى 2952 قرابة منتصف اليوم في سوق المعادن بلندن. وعززت المخاوف من ارتفاع التضخم التكهنات بشأن خطط الاحتياطي الفدرالي الأميركي إزاء السياسات النقدية.

وكان رئيس البنك، جيروم باول، ألمح إلى أن البنك المركزي الأميركي سيبدأ على الأرجح في إبطاء عمليات شرائه للسندات التي يقوم بها لمساعدة الاقتصاد على مواجهة الوباء، بنهاية العام. لكن أرقام التضخم الأميركية الأخيرة يمكن أن تدفع بالمسؤولين إلى تقريب الموعد ورفع معدلات الفائدة. وسينطوي إعلان معدلات تضخم أسعار المستهلكين الثلاثاء، على مزيد الأهمية، وفق محللين.

أكبر الخاسرين
وفي تعاملات الإثنين، كانت بورصة هونغ كونغ أكبر الخاسرين، وعلى رأسها شركات التكنولوجيا، وسط مخاوف إزاء فرض الصين تدابير صارمة على القطاع. وتراجعت أسهم «علي بابا» بأكثر من 4% بعدما أمرت الهيئات الناظمة الصينية بتطبيق «علي باي» عملاق الدفع الإلكتروني بإدخال تعديلات واسعة.

وطُلب من «علي باي»، البالغ عدد مستخدميه أكثر من مليار في الصين ودول آسيوية أخرى، الانفصال عن أعماله التجارية المربحة  للقروض الصغيرة، وفق «فاينانشال تايمز».

ويراقب المضاربون أيضًا شبه الجزيرة الكورية بعد إعلان كوريا الشمالية، الإثنين، أنها أجرت بنجاح تجارب إطلاق صاروخ جديد طويل المدى خلال نهاية الأسبوع، واعتبارها ذلك «سلاحًا استراتيجيًّا ذا أهمية كبرى».

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