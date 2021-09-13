«أوبك» تتوقع طلبا أكبر على النفط في 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 06:21 مساء
شعار «أوبك» في مقر المنظمة في فيينا بسويسرا. (أرشيفية: أ ف ب)

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط مستواه قبل الجائحة، في العام المقبل، بدفع من حملة التلقيح والتعافي الاقتصادي.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، اليوم الإثنين، إنه مع زيادة معدلات التلقيح يتوقع أن تتم إدارة وباء «كوفيد-19» بشكل أفضل، وأن تعود الأنشطة الاقتصادية والنقل إلى مستويات ما قبل «كوفيد-19»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

توقعات بوصول الإنتاج إلى مستويات أكبر مما قبل الجائحة
ونتيجة لذلك، يجب أن يصل النمو على الطلب العام المقبل إلى 4.2 مليون برميل يومياًّ، أو 0.9 مليون برميل يوميًّا أكثر مما كان متوقعًا قبل شهر، لتحقيق طلب عالمي يبلغ 100.8 مليون برميل يوميًّا، وهذا سيتجاوز مستويات ما قبل الوباء، وفق المنظمة.

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تأتي هذه التوقعات المتفائلة، التي لا تعالج تأثير هذا التعافي على تغير المناخ، في الوقت الذي تبدأ فيه المنظمة و«أوبك بلاس» زيادة الإنتاج بعد أن تم تخفيضه خلال الأزمة لدعم الأسعار.

زيادة طفيفة في الإنتاج خلال أغسطس
وبذلك تكون «أوبك+» قد صادقت مطلع سبتمبر على استراتيجيتها المحددة في منتصف يوليو لاستئناف الإنتاج. وفي أغسطس الماضي، زادت دول «أوبك» إنتاجها بشكل طفيف بـ151 ألف برميل يوميًّا على مدار شهر واحد، ليصل إجمالي إنتاجها إلى 26.762 مليون برميل يوميًّا، وفقًا لمصادر ثانوية (غير مباشرة) وردت في التقرير المنشور الإثنين.

وبحسب التقرير أيضا، يكون المنتجون الكبار مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق قاموا بضخ كميات أكبر، بينما انخفض الإنتاج بشكل حاد من ناحية أخرى في نيجيريا.

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