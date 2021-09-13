ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن عودة إنتاج أميركا إلى المعدل الطبيعي

منصة نفط في خليج المكسيك، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية، اليوم الإثنين، وسط مخاوف بشأن عودة إنتاج الولايات المتحدة من الخام إلى المعدل الطبيعي، إثر الأضرار الناجمة عن إعصار «إيدا».

وأدت تلك المخاوف إلى دعم السوق، إلى جانب توقعات بارتفاع الطلب، حسب وكالة أنباء «رويترز».

وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فوق 70 دولارًا للبرميل، على ارتفاع بنسبة 0.7% بعد صعوده 2.3% يوم الجمعة.

وتسبب الاضطراب الناجم عن «إيدا» في تحقيق «صعود» غير عادي للأسعار في السوق، وفقًا لمصرف «جولدمان ساشس»؛ إذ أن الإعصار، الفريد من نوعه، تسبب في انخفاض إنتاج أميركا من النفط بنحو 30 مليون برميل.