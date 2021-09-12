نمو غير متوقع في اقتصاد اليونان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 09:18 صباحا
متجر لبيع الأسماك في اليونان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن حكومته ستراجع تقديراتها للنمو الاقتصادي من 3.6% إلى 5.9%، بعد أداء جيد غير متوقع في الربع الثاني من العام 2021.

وأظهرت البيانات الفصلية اليونانية المعدلة، في وقت سابق من الأسبوع، نمو الاقتصاد بنسبة 3.4 % بين الربعين الأول والثاني من العام 2021، وتسجيل معدل أفضل من المتوقع بنسبة 16.2% على أساس سنوي، على الرغم من إجراءات الإغلاق الجزئي، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال ميتسوتاكيس، في كلمة خلال معرض سالونيكي الدولي، «أستطيع أن أعلن معدل نمو جديدًا بنسبة 5.9%». وفي منتصف ولايته من أربع سنوات، يسعى ميتسوتاكيس لإصلاح الأضرار السياسية التي طالت فترة حكمه جراء المواجهات مع حرائق الغابات وتداعياتها الاقتصادية والبيئية وسط معارضة وانتقادات لإدارة حكومته لأزمتي الحرائق ووباء «كوفيد».

وتراجعت نسبة تقدم حزب «الديمقراطية الجديدة» على حزب سيريزا اليساري إلى 10.1% في أغسطس بعد أن كانت بين 12.8% و16.5% في يوليو. وسجلت معارضة للتطعيم الإلزامي ضد «كوفيد» لجميع العاملين الصحيين الذين يتعرضون لخطر تعليق وظائفهم في حال لم يمتثلوا.

وتم تهميش أكثر من خمسة آلاف موظف صحي حتى الآن، بينهم نحو 500 طبيب وفقًا لوزارة الصحة. كما تدخل حيز التنفيذ الإثنين قيود على النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية أكثر صرامة، كما لم يعد من حق غير الملقحين إجراء فحوص مجانية.

وتوفي أكثر من 14 ألف شخص جراء «كوفيد» في اليونان، وتم تطعيم أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون نسمة بشكل كامل.

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