تظاهرة في برلين احتجاجا على ارتفاع الإيجارات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 08:17 مساء
جانب من التظاهرة احتجاجًا على ارتفاع الإيجارات في العاصمة الألمانية برلين. (أ ف ب)

تظاهر آلاف الأشخاص، السبت، في برلين؛ احتجاجًا على ارتفاع الإيجارات في العاصمة الألمانية، بعد أسبوعين على تنظيم استفتاء يهدف إلى مصادرة أملاك من الشركات العقارية الكبرى في المدينة.

وسار المتظاهرون هاتفين «المدينة لنا» و«إيجارات غير باهظة»، في وسط برلين، بعدما انطلقوا من ساحة ألكسندر بلاتز، وفق «فرانس برس».

 أربعة آلاف شخص 
وذكرت الشرطة أن التظاهرة ضمت «أقل بقليل من أربعة آلاف» شخص وجرت استجابة لنداء وجهته جمعية «ميتن فانزين» (جنون الإيجارات). وارتفعت الإيجارات في برلين بنحو 85% بين 2007 و2019 بسبب اجتذاب العاصمة عديد الناس، ونقص المساكن فيها.

وقالت كاتيا سانتوس (41 عامًا) التي شاركت مع صديقها في التظاهرة: «علينا أن نقاتل من أجل حقوقنا. ازداد بدل إيجاري الشهري أخيرًا بمقدار مئة يورو، في حين أن مدخولي لم يرتفع».

وتجري التظاهرة قبل أسبوعين من تنظيم استفتاء في 26 سبتمبر حول مصادرة أملاك الشركات العقارية التي تملك أكثر من ثلاثة آلاف مسكن في المدينة.

تنظيم استفتاء
وجمعت عريضة، أطلقت بهذا الصدد في الأشهر الأخيرة، 346 ألف توقيع، ما يسمح بتنظيم استفتاء حول الموضوع، وفق القواعد المتبعة في العاصمة الألمانية. والشركات العقارية الكبرى متهمة بالتسبب بالمشكلة، في حين أن 20% فقط من سكان برلين يملكون مساكنهم.

وما عزز التعبئة رد المحكمة الدستورية الألمانية أخيرًا قانونًا يحدد سقفًا للإيجارات، أقرته الغالبية اليسارية في المجلس البلدي بصعوبة العام الماضي.

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