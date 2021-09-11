كيف أنهي سعر النفط تعاملات الأسبوع الماضي؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 10:24 صباحا
منشأة نفطية. (أرشيفية: الإنترنت)

اختتم سعر النفط تعاملات الأسبوع متجاوزًا بعض الوقت 73 دولارًا للبرميل مدعومًا بمؤشرات متزايدة على تقليص الإمدادات في الولايات المتحدة بسبب الإعصار «إيدا» ومع تلقي الأصول الأعلى مخاطرة دفعة من آمال تتعلق بالتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ولا يزال أكثر من ثلثي إنتاج النفط بخليج المكسيك بالولايات المتحدة، أو 1.2 مليون برميل يوميًا، متوقفًا منذ منتصف أغسطس بسبب الإعصار، وفق وكالة «رويترز». وارتفع خام برنت، يوم الجمعة، عند التسوية 1.47 دولار، بما يعادل 2.3%، إلى 72.92 دولار. وكانت ذروة الجلسة عند 73.15 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.58 دولار، بما يعادل 2.3% إلى 69.72 دولار. 

مكاسب صغيرة للنفط
وسجل الخامان مكاسب صغيرة خلال الأسبوع. وارتفع برنت 41% هذا العام بفضل تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض التعافي في الطلب من الجائحة. وتلقت أسواق النفط والأسهم أيضًا دعمًا من أنباء عن مكالمة هاتفية بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأميركي جو بايدن أثارت آمالًا في تحسُّن العلاقات ومزيد من التجارة العالمية وفقًا لمحللين.

وقالت «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة إن الولايات المتحدة زادت عدد حفارات النفط في أحدث أسبوع، مما يشير إلى أن الإنتاج قد يرتفع في الأسابيع المقبلة. وسينصب التركيز في تعاملات الأسبوع المقبل على مراجعات لتوقعات الطلب على النفط للعام 2022 من «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية. وقال مصدران من «أوبك+» إنه من المرجح أن تعدل «أوبك» بالخفض توقعاتها.

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