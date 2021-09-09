ارتفاع سعر النفط مع استمرار تضرر الإنتاج في الولايات المتحدة

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

عاودت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعها مع استمرار تضرر الإنتاج في الولايات المتحدة بسبب الإعصار إيدا، وتوقعات المحللين باستمرار قلة المعروض عن المطلوب حتى نهاية العام الجاري. وارتفع سعر العقود الآجلة في نيويورك إلى أكثر من 69 دولارًا للبرميل بعد تراجعه خلال اليومين السابقين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن حوالي 80% من إنتاج النفط في خليج المكسيك توقف أمس بسبب الإعصار، وأدى هذا إلى اضطراب أسعار درجات الخام الإقليمية، مثل مارس بليند الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير الماضي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي بنسبة 5.1% 37.69 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل، وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.1% إلى 57.72 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

وأشارت «بلومبرج» إلى ظهور جيوب للاستهلاك القوي للنفط في بعض المناطق بما في ذلك أوروبا، على الرغم من انتشار السلالة «دلتا» المتحورة سريعة الانتشار من فيروس «كورونا» المستجد، وما أدى إليه ذلك من تجدد إغلاق بعض المناطق. ونجحت الصين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، من احتواء تفشي السلالة الأخيرة، وهناك توقعات بأن المعروض سيكون أقل من المطلوب في السوق خلال الشهور المقبلة.