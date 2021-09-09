شركة استثمارات بيل غيتس تستحوذ على أكبر حصة في سلسلة فنادق «فور سيزنز»

مؤسس مجموعة مايكروسوفت بيل غيتس في تجمع في العاصمة الهندية نيودلهي في 18 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

توصلت الشركة التي تدير استثمارات لمؤسس مجموعة مايكروسوفت بيل غيتس إلى اتفاق للاستحواذ على السلسلة الكندية للفنادق الفاخرة «فور سيزنز» مقابل 2.21 مليار دولار، حسب بيان نُشر، الأربعاء.

تفاصيل صفقة «فور سيزنز»

وبموجب الاتفاق، سترتفع حصة شركة «كاسكيد اينفستمنت» التي تمتلك أصلا 47.5% من المجموعة الفندقية، إلى 71.25%، بعد شراء حصص للمجموعة المساهمة المهمة الأخرى «شركة المملكة القابضة» التي يملكها رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، حسب وكالة «فرانس برس».



وقالت سلسلة فنادق «فور سيزنز» في بيان، إن الصفقة تعني أن قيمتها تقدر بعشرة مليارات دولار. وستحتفط شركة المملكة القابضة بـ23.75% من المجموعة بعد إبرام الصفقة في يناير 2022. كما سيحتفظ مؤسس سلسلة الفنادق إيزادور شارب بالخمسة بالمئة التي يمتلكها حاليًا.

ماهي «فور سيزنز»؟

و«فور سيزنز» تأسست في 1960 وتطورت على مر السنين لتصبح سلسلة فنادق فاخرة تضم الآن 121 فندقًا ومنتجعًا بالإضافة إلى 46 مبنى سكنيًا في 47 دولة. وقد أدرجت في البورصة في 1997؛ لكنها سحبت منها في 2007 بعد الاستحواذ عليها من قبل «كاسكيد اينفستمنت» وشركة المملكة القابضة وشارب.

أما «المملكة القابضة» فقد تأسست في 1980، وتمتلك مصالح في علامات تجارية لفنادق فاخرة أخرى بينها «سافوي» في لندن و«ذي بلازا» في نيويورك. كما تستثمر في التجارة الإلكترونية والمنتجات البتروكيميائية والرعاية الصحية.