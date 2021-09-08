وزير الطاقة اللبناني: نعمل مع البنك الدولي لتمويل خطة إمدادات الكهرباء

وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر. (الإنترنت)

قالت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إنها تعمل مع البنك الدولي على تدبير التمويل لخطة لاستيراد الغاز المصري عبر الأردن وسورية لتوليد الكهرباء للبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة ونقص شديد في إمدادات الطاقة.

وتحدث وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر، الأربعاء، في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع وزراء الطاقة في الأردن وسورية ومصر في عمان لبحث خطة لسد نقص إمدادات الكهرباء في البلاد. وقال الوزير: «نعمل مع البنك الدولي لتوفير الغطاء المالي الصحيح»، بحسب «رويترز».

أزمة الطاقة

وأُصيبت الحياة اليومية في لبنان بالشلل بسبب أزمة الطاقة وهي جزء من الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وتنتج الشركة الوطنية للكهرباء (مؤسسة كهرباء لبنان) إمدادات محدودة للغاية مما يترك الشركات والمنازل معتمدة بالكامل تقريبا على مولدات تملكها شركات خاصة صغيرة.

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ويقدر خبراء الطاقة ذروة الطلب اللبناني على الطاقة بنحو 3500 ميغاوات. ولدى البلاد طاقة إنتاجية، تشمل محطات كهرباء عائمة تستأجرها، تبلغ 2200 ميغاوات لكن الإنتاج الفعلي أقل بكثير من هذا المستوى.

وقال وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، الأربعاء، إن بلاده تأمل في تصدير الغاز المصري في أسرع وقت ممكن إلى الأردن بهدف توليد الكهرباء ونقلها إلى لبنان.