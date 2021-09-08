ارتفاع أسعار النفط مع بطء عودة إنتاج الخام الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 09:16 صباحا
منصة نفط في خليج المكسيك، (أرشيفية: الإنترنت)

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الليل جراء ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن الطلب، وذلك في ظل تباطؤ عودة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية في خليج المكسيك الأميركي الذي تأثر بإعصار «إيدا».

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.6% إلى 68.78 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 1.4% أمس الثلاثاء بعد عطلة عيد العمال، وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 34 سنتا أو 0.5% إلى 72.03 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 0.7% أمس، حسب وكالة «رويترز».

ولا يزال المنتجون في خليج يكافحون لاستئناف العمليات بعد تسعة أيام من اجتياح «إيدا» للمنطقة مع رياح قوية وأمطار غزيرة، حيث ظل نحو 79% من إنتاج الولايات المتحدة في الخليج متوقفا عن العمل أمس، مع وجود 79 منصة إنتاج لا تزال شاغرة، وفقد نحو 17.5 مليون برميل من النفط في السوق حتى الآن.

وسيراقب التجار عن كثب بيانات المخزون من مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي المقرر عقدها اليوم، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي ستجتمع غدا الخميس؛ للحصول على صورة أوضح لتأثير العاصفة على إنتاج الخام وإنتاج المصافي.

ويتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم، أن مخزونات الخام الأميركي تراجعت 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من سبتمبر، ويتوقعون انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 3.6 مليون برميل ونواتج التقطير بمقدار ثلاثة ملايين برميل.

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