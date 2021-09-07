لندن تؤجل تطبيق إجراءات تفتيش البضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 09:01 صباحا
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال إلقائه خطاب في مانشستر، 2 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

أعلنت بريطانيا إرجاء موعد بدء تطبيق الإجراءات الرقابية على البضائع المتّجهة إلى أيرلندا الشمالية، على أمل أن تعيد التفاوض مع بروكسل على القواعد الجمركية التي ستحكم العلاقات التجارية بين الطرفين في فترة ما بعد «بريكست».

وتسعى لندن إلى إعادة التفاوض مع بروكسل على «بروتوكول أيرلندا الشمالية» الذي تمّ التفاوض بشأنه في إطار اتفاقية «بريكست»، الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير، لكنّ هذا المسعى يصطدم حتى اليوم برفض أوروبي، حسب وكالة «فرانس برس».

ويبقي البروتوكول عملياً أيرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، في السوق الموحّدة والاتّحاد الجمركي الأوروبي للبضائع، من خلال فرضه إجراءات رقابة جمركية على البضائع الآتية إلى أيرلندا الشمالية من البرّ البريطاني الرئيسي.

لكنّ هذه الإجراءات تنعكس سلبا على سلاسل التوريد في أيرلندا الشمالية، وتثير غضب الوحدويين المتمسّكين ببقاء المقاطعة ضمن المملكة المتّحدة.

وقال وزير بريكست ديفيد بروست في بيان الإثنين إنّ حكومة المملكة المتّحدة «ستواصل العمل بالبروتوكول على أساسه الحالي، ويشمل فترات السماح والمرونة المعمول بها حاليا».

وأضاف أنّ المحادثات التقنية مع الاتّحاد الأوروبي ستتواصل «لتحديد ما إذا كان بالإمكان إرساء عملية بنّاءة»؛ لمناقشة المشكلة التي تواجهها المملكة المتحدة مع هذا البروتوكول وحلّها.

وتمّ التفاوض بين بروكسل ولندن على هذه الترتيبات لتجنّب إقامة حدود فعلية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال الإبقاء على أيرلندا الشمالية ضمن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

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