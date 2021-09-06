الكويت تستأنف الرحلات التجارية مع الهند الثلاثاء

قالت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، الإثنين، إن البلاد ستستأنف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند بدءًا من الثلاثاء.
أُعلن قرار استئناف الرحلات أول مرة في الشهر الماضي، لكن دون تحديد إطار زمني لتنفيذه، بحسب «رويترز».
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