الكويت تستأنف الرحلات التجارية مع الهند الثلاثاء

طيران الكويت.(الإنترنت)

قالت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، الإثنين، إن البلاد ستستأنف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند بدءًا من الثلاثاء.

أُعلن قرار استئناف الرحلات أول مرة في الشهر الماضي، لكن دون تحديد إطار زمني لتنفيذه، بحسب «رويترز».