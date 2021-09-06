«توتال-إينيرجيز» تعلن قيمة عقدها الجديد في العراق

مبنى رئيسي تابع لشركة توتال الفرنسية. (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت مجموعة «توتال-إينيرجيز» الفرنسية، اليوم الإثنين، بـ «عودتها من الباب العريض» إلى العراق باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار، غداة توقيع عقد قدرت الحكومة العراقية قيمته بـ27 مليار دولار، وفق وكالة «فرانس برس».

كان الرئيس التنفيذي للمجموعة باتريك بوياني في بغداد الأحد للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق مع الحكومة الذي يفترض أن يستمر 25 عاماً.

ووقَّع العراق، الأحد، عقدًا مع «توتال إينيرجيز» الفرنسية للاستثمار في مجال الغاز والنفط وفي استغلال الطاقة الشمسية، تبلغ قيمته 27 مليار دولار ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية، بحسب ما أفاد وزير النفط العراقي.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد الضخم «27 مليار دولار» وفق ما أعلن الوزير إحسان عبدالجبار إسماعيل في مؤتمر صحفي، الأحد، شارك به أيضًا المدير التنفيذي للشركة باتريك بويانيه في ختام حفل التوقيع في العاصمة العراقية بغداد.