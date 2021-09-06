نشرة الصيد البحري المتوقعة (الإثنين 6 سبتمبر 2021)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح بحرية إلى شمالية شرقية نشطة بعد ظهر غد على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة .
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
• البحر خفيف الموج ويكون هادئ اليوم على ساحل سرت.
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم وغدا مع هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية.
• الرياح شمالية غربية إلى بحرية تتحول إلى شمالية شرقية يوم الغد على ساحل سرت سرعتها ما بين (05– 20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية على الممتد من ساحل الخليج إلى بنغازي.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• الرياح شمالية غربية إلى بحري يتحول إلى شمالية شرقية خاصة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق سرعتها بين 5 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة بعد ظهر غد على الساحل الممتد من الخليج الى المرج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.