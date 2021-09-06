النفط يستقر فوق 70 دولارا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 09:50 صباحا
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ارشيفية: أ ف ب)

واصلت أسعار النفط هبوطها، اليوم الإثنين، بعد أن خفضت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار الخام لآسيا مطلع الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر57 سنتا أو 0.8% إلى 72.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش.  وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أكتوبر 68.73 دولار للبرميل منخفضا 56 سنتا أو 0.8%.

وخفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار جميع أنواع النفط الخام للعملاء الآسيويين في أكتوبر مقابل سبتمبر، لكنها تركت أسعار بيع الخام لشمال غرب أوروبا والولايات المتحدة دون تغيير.

وتأتي هذه التخفيضات الكبيرة في الأسعار في الوقت الذي أدت فيه عمليات الإغلاق في جميع أنحاء آسيا لمكافحة سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا إلى الحد من الطلب على الوقود في المنطقة.

من جهة أخرى، أعلنت شركة «تالوس إنرجي» الأميركية تراجع معدل تدفق النفط من تسرب «مجهول المصدر» في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، عقب إعصار «إيدا».

وسعت أطقم التنظيف مع فريق الغوص إلى احتواء التسرب وتحديد مصدره في منطقة باي مارشاند بخليج المكسيك أمس الأحد، بينما شوهد خط أسود بطول أميال من النفط في الخليج قبالة ساحل لويزيانا من الجو، بعد أن اجتاح «إيدا» المنطقة قبل أسبوع، حسب وكالة «رويترز».

وقال الناطق باسم «تالوس إنرجي» بريان جروف في بيان: «لم يلاحظ أي نفط أسود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.. ولم ترصد أي آثار على الشاطئ أو الحياة البرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر
ليبيا
تعادل مصر والغابون بتصفيات كأس العالم (فيديو)
رياضة عالمية
«أفروباسكيت»: المنتخب التونسي يحافظ على لقبه الأفريقي القاري بعد تغلبه على نظيره...
رياضة عالمية
منتخب المغرب تحت حصار الانقلاب العسكري في غينيا وسط انتظار التحرير
رياضة عالمية
تونس في صدارة المشهد البارالمبي عربيا وأفريقيا
رياضة عالمية
إيداع نبيل القروي وشقيقه الحبس الموقت في الجزائر
دولى
الانقلابيون في غينيا يعلنون «القبض» على الرئيس و«حل» المؤسسات
دولى
العراق يوقع عقدا مع «توتال إينيرجيز» الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار
اقتصاد
اتحاد الكرة الأنغولي يخالف البروتوكول في استقبال المنتخب الليبي.. وصفر «كورونا» ...
رياضة محلية
«فيسبوك» في مأزق بسبب هذا الفيديو
علوم وتكنولوجيا
في اليوم الختامي لدورة الألعاب البارالمبية.. بارسونز: أمر لا يصدق
رياضة عالمية
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
باشاغا يبحث في لقاء مع قبيلة «القذاذفة» إطلاق جميع المحتجزين منذ العام 2011
ليبيا
5 ملفات رئيسية في استجواب النواب لحكومة الدبيبة
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
«الإسكوا»: دائرة الفقر تتسع في لبنان وتطال 82% من السكان
اقتصاد
لجنة خبراء الاقتصاد: يجب الإسراع في توحيد «المركزي» لإنهاء التخبط المؤسسي
ليبيا
بعيدا عن المناكفات.. «النواب» يصادق على الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 نصائح مذهلة للعناية بالجسم