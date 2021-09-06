النفط يستقر فوق 70 دولارا

موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ارشيفية: أ ف ب)

واصلت أسعار النفط هبوطها، اليوم الإثنين، بعد أن خفضت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار الخام لآسيا مطلع الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر57 سنتا أو 0.8% إلى 72.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أكتوبر 68.73 دولار للبرميل منخفضا 56 سنتا أو 0.8%.

وخفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار جميع أنواع النفط الخام للعملاء الآسيويين في أكتوبر مقابل سبتمبر، لكنها تركت أسعار بيع الخام لشمال غرب أوروبا والولايات المتحدة دون تغيير.

وتأتي هذه التخفيضات الكبيرة في الأسعار في الوقت الذي أدت فيه عمليات الإغلاق في جميع أنحاء آسيا لمكافحة سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا إلى الحد من الطلب على الوقود في المنطقة.

من جهة أخرى، أعلنت شركة «تالوس إنرجي» الأميركية تراجع معدل تدفق النفط من تسرب «مجهول المصدر» في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، عقب إعصار «إيدا».

وسعت أطقم التنظيف مع فريق الغوص إلى احتواء التسرب وتحديد مصدره في منطقة باي مارشاند بخليج المكسيك أمس الأحد، بينما شوهد خط أسود بطول أميال من النفط في الخليج قبالة ساحل لويزيانا من الجو، بعد أن اجتاح «إيدا» المنطقة قبل أسبوع، حسب وكالة «رويترز».

وقال الناطق باسم «تالوس إنرجي» بريان جروف في بيان: «لم يلاحظ أي نفط أسود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.. ولم ترصد أي آثار على الشاطئ أو الحياة البرية».