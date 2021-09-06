تراجع معدل تسرب النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 09:14 صباحا
منشـأة نفطية في أميركا تعرضت لأضرار جراء إعصار إيدا، 5 سبتمبر 2021، (رويترز)

أعلنت شركة «تالوس إنرجي» الأميركية تراجع معدل تدفق النفط من تسرب «مجهول المصدر» في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، عقب إعصار «إيدا».

وسعت أطقم التنظيف مع فريق الغوص إلى احتواء التسرب وتحديد مصدره في منطقة باي مارشاند بخليج المكسيك أمس الأحد، بينما شوهد خط أسود بطول أميال من النفط في الخليج قبالة ساحل لويزيانا من الجو، بعد أن اجتاح «إيدا» المنطقة قبل أسبوع، حسب وكالة «رويترز».

وقال الناطق باسم «تالوس إنرجي» بريان جروف في بيان: «لم يلاحظ أي نفط أسود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.. ولم ترصد أي آثار على الشاطئ أو الحياة البرية».

وأظهر تقييم أجراه الغواصون والمسح بالسونار عدم وجود تسربات مرتبطة بأنابيب النفط، وأشار بيان جروف إلى العثور على خط أنابيب بطول 12 بوصة، (30 سم)، تحت البحر، تم إزاحته عن موقع الخندق الأصلي، ويبدو أنه منحني ومفتوح النهاية.

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