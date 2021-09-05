الأردن يستضيف لقاء رباعيا لبحث إيصال الغاز المصري إلى لبنان الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 05:13 مساء
خط أنابيب غاز. (الإنترنت)

تستضيف العاصمة الأردنية لقاءً رباعيًا، الأربعاء، يجمع وزراء الطاقة في الأردن ولبنان وسورية ومصر لبحث تزويد الجمهورية اللبنانية بالغاز المصري عبر الأراضي الأردنية.

وقال بيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية «بدعوة» من الوزيرة هالة زواتي «يستضيف الأردن يوم الأربعاء المقبل في العاصمة عمّان» وزراء الطاقة في الدول الثلاث «لبحث سُبُل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن».

 استجرار الغاز والطاقة من مصر
وعقد وفد وزاري لبناني، السبت، لقاء مع مسؤولين في دمشق في أول زيارة رسمية حكومية رفيعة المستوى إلى سورية منذ اندلاع النزاع فيها، بهدف بحث استجرار الغاز والطاقة من مصر الأردن عبر سورية.

-  سورية ترحب بطلب لبنان استيراد الغاز المصري عبر أراضيها

ويشهد لبنان منذ أشهر شحًا في المحروقات ينعكس على مختلف القطاعات، بما يشمل المستشفيات والأفران والاتصالات والمواد الغذائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عامين وصنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

أزمة طاقة كهربائية
كما تعاني سورية بدورها أزمة طاقة كهربائية حادة جراء النزاع الدائر فيها منذ 2011 وفاقمتها العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

والشهر الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تبلغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مرورًا بسورية. ويعني التعهد الأميركي عمليًا، موافقة واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات المفروضة على سورية والتي تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معها.

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