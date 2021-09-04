أوبك: 44 ألف برميل الزيادة المقررة للعراق لإنتاجه النفطي

مصفاة نفط في العراق. (أرشيفية الانترنت)

أعلنت منظمة «أوبك» أن حصة الإنتاج النفطي الخاص بالعراق حُدّدت بمقدار 44 ألفًا خلال شهر أكتوبر المقبل بعد اتفاق «أوبك +» على زيادة 400 ألف برميل يوميًّا خلال الشهر المقبل.

وذكرت المنظمة في جدول نقله موقع العهد نيوز العراقي أن «حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر أكتوبر حُدّدت بـ 4.149 مليون برميل يوميًّا بزيادة مقدارها 44 ألف برميل يوميًّا عن شهر سبتمبر وبزيادة بمقدار 88 ألف برميل يوميًّا عن شهر أغسطس الماضي».

وأضافت أنه «تم تحديد إنتاج السعودية وروسيا، بما يزيد قليلًا على 9.8 مليون برميل يوميًا، خلال شهر أكتوبر، أي بزيادة نحو 100 ألف برميل يوميًّا عن شهر سبتمبر الجاري، كما ارتفعت حصة إنتاج الإمارات بمقدار 30 ألف برميل يوميًّا، لتسجل 2.825 مليون برميل يوميًّا خلال الشهر المقبل».

وأشارت إلى أن «حصة منظمة أوبك من الزيادة المقررة البالغة 400 ألف برميل يوميًّا في أكتوبر ستبلغ 254 ألف برميل في حين ستبلغ حصة الدول المتحالفة مع أوبك 146 ألف برميل يوميًّا». واتفقت منظمة «أوبك +» خلال اجتماعها الأسبوع الماضي على زيادة إنتاجها النفطي بمقدار 400 ألف برميل يوميًّا.