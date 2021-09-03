شركة «بورشه» الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة تفتح أول مصانعها خارج أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 سبتمبر 2021, 05:10 مساء
شعار العلامة التجارية لشركة «بورشه» الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة.(أ ف ب)

ستفتح شركة «بورشه» الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة أول مصنع لها خارج أوروبا العام المقبل في ماليزيا، كما أعلن مسؤولون الجمعة، في سعيها لتلبية الطلب القوي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وسينفّذ موقع التصنيع في ولاية قدح (شمال) عملية التجميع النهائية لنماذج محددة للسوق المحلي، بحسب ما أوضح مسؤولون ماليزيون.

وقال وزير التجارة الماليزي محمد عزمين بن علي إن هذه الخطوة «قرار استراتيجي من بورشه يدل على التزامها التأسيس لوجود طويل الأمد في جنوب شرق آسيا».

وصرّح ألبريخت رايمولد، عضو مجلس إدارة العلامة التجارية التي تملكها مجموعة فولكس فاغن، بأن المصنع الجديد الذي يجري إنشاؤه بالتعاون مع شريك محلي، كان «مشروعا قائما بذاته ومتواضعا في الحجم والإمكانيات»، لكنه أضاف أن ذلك «يشير إلى استعدادنا للتعلم والتكيف مع ظروف السوق المحلية».
وفي الوقت الحالي، يتعين على الماليزيين الراغبين في شراء سيارة بورشه دفع تعاريف جمركية مرتفعة للسيارات المستوردة. ولدى شركات صناعة السيارات الأجنبية الأخرى مصانع تجميع منذ فترة طويلة في البلاد لخدمة السوق المحلية.

وفي ماليزيا طبقة وسطى سريعة النمو وقد تمتعت بمعدلات نمو متينة في السنوات الأخيرة، رغم تفشي فيروس كورونا الذي ضرب الاقتصاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حوار مع منصور بوشناف: القبيلة بكل أسف ما زالت فيروساً قاتلاً في كياننا الهش
ثقافة وفن
ثلث أنواع الأشجار في العالم مهددة بالانقراض
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: البرلمان يتراجع عن «المساءلة» والقاعدة الدستورية قيد المجهول
ليبيا
قاطع الروؤس.. عضو «بيتلز داعش» يقر بذنبه في أمريكا
دولى
«درس أفغانستان» يحيي مشروع القوة العسكرية الأوروبية
دولى
في العدد 302: ارتباك سياسي وأمني.. وأول استبيان انتخابي يظهر تفوق الدبيبة
ليبيا
الدبيبة في إيطاليا وسط جدل فرص إجراء الانتخابات الليبية
ليبيا
المشري يطلع الكبير على آخر التطورات الخاصة بإعداد قوانين الانتخابات
ليبيا
استبيان: أداء الدبيبة وعقيلة والموقف من الانتخابات
ليبيا
بعثة المنتخب الليبي تغادر إلى أنغولا بطائرة خاصة
رياضة محلية
تحذير من تأثيره على الاستثمار.. خبراء يحددون أصل الصدام بين عون وصنع الله
ليبيا
وزير الصحة يعلن توقف إرسال مرضى القلب للعلاج في الخارج بعد افتتاح قسم طبي في ...
ليبيا
منظمة هولندية تعتزم إطلاق مبادرة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى في ليبيا
ليبيا
جيران ليبيا يسعون إلى التخلص من آفة «المرتزقة» ويؤكدون ضرورة عقد الانتخابات
ليبيا
علي سلامة: ليبيا ستكون رقما صعبا في تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
تعرف على حصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم التاسع في الألعاب البارالمبية ...
رياضة عالمية
مساعد وزير الخارجية الأميركي: العالم لديه مشكلة في ترشح سيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
هدم أسطورة إيران.. رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات (فيديو)
رياضة عالمية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة لا تحتاج إلى رخصة قيادة