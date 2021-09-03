تباين أسعار النفط بعد ارتفاع كبير في الجلسة السابقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 سبتمبر 2021, 09:53 صباحا
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ارشيفية: أ ف ب)

تباينت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة بفعل ضعف الدولار وتراجع مخزونات الخام الأميركية، وكانت متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة قبل صدور تقرير الوظائف الشهري الأميركي المرتقب بشدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا، أو 0.2%، إلى 73.16 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات، أو 0.1%، عند 69.95 دولارا للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقفز كلا عقدي النفط القياسيين بنسبة 2% يوم الخميس ، مما يضع خام غرب تكساس الوسيط في طريقه للارتفاع بنسبة 1.8% هذا الأسبوع، بينما يتجه خام برنت نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%.

ومع ذلك، يرى محللون أن هناك مجالا لمزيد من المكاسب في أسعار النفط وسط شح إمدادات الخام وعلامات تعافي الطلب على الوقود، كما جاءت الزيادة هذا الأسبوع أيضًا وسط انخفاض الدولار الأميركي، ما يجعل النفط أرخص للعملات الأخرى.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن نحو 1.7 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط ما زالت مغلقة في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، حيث أدت الأضرار التي لحقت بمطارات الطائرات العمودية ومستودعات الوقود نتيجة إعصار «إيدا» إلى إبطاء عودة الطواقم إلى المنصات البحرية.

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