تراجع صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 11:00 مساء
رجل في متجر للتسوق بجنوب لندن، 22 يوليو 2021. (فرانس برس)

تراجعت صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، نظرا لانخفاض الشحنات المتوجّهة إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان لاتحاد الطعام والشراب البريطاني، اليوم الخميس، بأنّ بريطانيا صدّرت إلى كافة أنحاء العالم أطعمة ومشروبات بقيمة إجمالية بلغت 9.2 مليار جنيه إسترليني ( 12.7 مليار دولار)، في الفترة من يناير إلى يونيو، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وبلغت قيمة تلك الصادرات 9.6 مليار جنيه استرليني في النصف الأول من 2020 و11.1 مليار جنيه في الأشهر الستة الأولى من 2019، ما يمثل تراجعا تراكميا قدره نحو 2.0 مليار جنيه أي ما يعادل 17%.

سبب انخفاض الصادرات البريطانية
ويعود التراجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ولم يكن بالإمكان تعويضها بزيادة الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد، تحديدا آسيا وأميركا الجنوبية مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وغادرت بريطانيا السوق الأوروبية الموحدة واتحاد التكتل الجمركي في الأول من يناير؛ ما خلق عقبات بيروقراطية جديدة أمام المصدّرين لديها الذين يرزحون أساسا تحت وطأة تداعيات كوفيد.

وذكر البيان أن قيمة صادرات الأغذية إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير إلى يونيو هذا العام بلغت 4.9 مليار جنيه بما يمثل انخفاضا عن رقم 5.9 مليار للنصف الأول من العام الماضي و6.7 مليار عن 2019.

في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 13% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

هل تشهد التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عراقيل؟
وقال رئيس التجارة الدولية في الاتحاد دومينيك غودي إن التطور «يظهر بوضوح الصعوبات الجسيمة التي لا يزال المصنعون يواجهونها في صناعتنا والحاجة الملحة إلى دعم إضافي متخصص».

وأشار غودي إلى نقص العمالة الذي لوحظ مؤخرا عبر سلسلة توريد الأطعمة والمشروبات في المملكة المتحدة والذي أدى إلى ترك الرفوف في بعض محلات البقالة فارغة، منوها إلى أنه «ما لم يتم اتخاذ خطوات لمعالجة هذه المشكلات، فإن قدرة الشركات على تلبية طلبات التصدير الحيوية ستتأثر».

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني المنشورة في منتصف الشهر الماضي أن الصادرات الإجمالية للسلع إلى الاتحاد الأوروبي، باستثناء المعادن الثمينة، كانت أعلى في مايو ويونيو من مستوى ما قبل خروج بريطانيا من التكتل، ما يشير إلى أن الشركات تتكيف مع ترتيبات ما بعد «بريكست».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة هولندية تعتزم إطلاق مبادرة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى في ليبيا
ليبيا
جيران ليبيا يسعون إلى التخلص من آفة «المرتزقة» ويؤكدون ضرورة عقد الانتخابات
ليبيا
علي سلامة: ليبيا ستكون رقما صعبا في تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
أول تعليق من مدرب المنتخب الوطني بعد الفوز على الغابون
رياضة محلية
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ202 شركة خلال أسبوع
ليبيا
تعرف على حصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم التاسع في الألعاب البارالمبية ...
رياضة عالمية
صنع الله يحذر من تراجع إنتاج الغاز إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا بحلول 2023
ليبيا
«إيدا» يخلف 7 قتلى وفيضانات وحالة «طوارئ تاريخية» في نيويورك
دولى
مساعد وزير الخارجية الأميركي: العالم لديه مشكلة في ترشح سيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
إعادة بناء جسر الشلال في درنة بجهود وطنية
ليبيا
هدم أسطورة إيران.. رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد الأهداف.. المنتخب الوطني يقتنص فوزا مثيرا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم...
رياضة محلية
سيناتور أميركي: لبنان في حالة «سقوط حر» ويجب ألا يتحول إلى «قصة مرعبة»
دولى
بإجمالي 10 مليارات دينار .. «المحاسبة» يبحث مع «التخطيط» ضوابط 235 أمر صرف ...
ليبيا
متورط في اغتيال العميد مسعود الضاوي يدلي بتفاصيل جديدة
ليبيا
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
باحث ليبي يقترح تأجيل الانتخابات بدلا عن إلغائها ومسارا بديلا للمفاوضات
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع حصيلة ضحايا «إيدا» في نيويورك إلى 8 قتلى (فيديو)