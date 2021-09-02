شي: الصين تتجه نحو تأسيس بورصة بكين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 05:02 مساء
مقر بورصة شنغهاي، 4 نوفمبر 2020. (أرشيفية: أ ف ب)

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن بلاده ستؤسس سوقا جديدا للبورصة في العاصمة بكين، في وقت تحاول الصين جذب الشركات المحلية لإدراج أسهمها في البلاد. ولدى الصين حاليا سوقان رئيسيان للبورصة في شنغهاي وشينزين.

وأفاد شي في خطاب خلال معرض تجاري أن البورصة الجديدة ستدعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، من دون إعطاء تفاصيل إضافية، وفق وكالة «فرانس برس». وقال: «سنواصل دعم التنمية الإبداعية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. عبر تأسيس سوق بكين للبورصة».

ويأتي الإعلان في وقت تشدد السلطات القوانين المرتبطة بتنظيم قطاعات رئيسية عدة من الترفيه وصولا إلى التكنولوجيا. وحظرت بكين الخميس برامج المواهب التلفزيونية وفرضت في وقت سابق هذا الأسبوع قيودا مشددة على الوقت الذي يسمح للأطفال فيه بلعب ألعاب الفيديو.

وأُطلقت حملة أمنية تكنولوجية استهدفت شركات كبرى على غرار «علي بابا» للتجارة الإلكترونية و«ديدي شوكينغ» العملاقة لمشاركة النقل. ويُفرض حد نسبته 10% على سوقي شنغهاي وشينزين لضبط أي تذبذب.

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