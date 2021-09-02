ساحل العاج تعلن اكتشاف مخزونات «كبيرة» من النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 09:19 صباحا
العاصمة الإيفوارية أبيدجان، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت ساحل العاج اكتشاف شركة «إيني» الإيطالية النفطية العملاقة مخزونات «كبيرة» من النفط والغاز خلال عملية حفر أجرتها قبالة سواحلها.

وقال وزير المناجم والبترول الإيفواري توماس كامارا، في بيان أمس الأربعاء، إن الاكتشاف تم في المياه العميقة، الذي تديره «إيني» في إطار تحالف مع شركة «بتروسي هولدينغ» الوطنية، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح الوزير في بيانه أن الكميات التي يحتمل وجودها يمكن تقديرها بنحو 1.5 إلى 2 مليار برميل من النفط الخام من ناحية، وبنحو 1800 إلى 2400 مليار قدم مكعّب من الغاز المصاحب.

وشدّد كامارا على أن هذا «الاكتشاف الكبير سيزيد بقوة الاحتياطات المؤكدة لساحل العاج، وكذلك إنتاجها من النفط والغاز في السنوات المقبلة».

ووقعت ساحل العاج في العام 2019 عقودًا استثمارية بقيمة 185 مليون دولار مع «إيني» وشركة توتال الفرنسية للتنقيب عن النفط والغاز في أربع رقع نفطية، ثم سجلت في العام نفسه زيادة بنسبة 12% في إنتاجها النفطي ليصل إلى أكثر من 36 ألف برميل يوميًا، لكن القسم الأكبر من هذا النفط مصدره آبار تقع قبالة سواحلها بالقرب من الحدود مع غانا.

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