«شل» تخطط لنشر 50 ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية في بريطانيا

محطة لشحن السيارات الكهربائية في لندن. (أ ف ب)

قالت مجموعة «رويال دتش-شل» العملاقة للنفط، الأربعاء، إنها تخطط لنشر 50 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية في شوارع بريطانيا بحلول نهاية العام 2025، من خلال فرعها «أوبيتريسيتي».

تريد المجموعة البريطانية-الهولندية «توفير مزيد الإمكانات لشحن السيارات الكهربائية لملايين السائقين البريطانيين الذين ليس لديهم مكان خاص للوقوف ومساعدة السلطات المحلية على تشغيل شبكة الشحن في أسرع وقت ممكن»، بحسب «فرانس برس».

وتقول شركة «شل» إن ما يقارب 3600 محطة شحن تم شراؤها في فبراير متوفرة حاليًا في بريطانيا. وحاليًا تمول الحكومة البريطانية من خلال مكتب المركبات المعدومة الانبعاثات، تكلفة محطات الشحن في الشوارع بنسبة تصل إلى 75% وتقول شركة شل إنها «مستعدة لتغطية بقية التكاليف».

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وذكرت المجموعة أن 60% من الأسر في المدن البريطانية ليس لديها مواقف خاصة للسيارات، وبالتالي فإن تسريع الوصول إلى محطات الشحن في الشوارع يعد أمرًا ضروريًّا للانتقال إلى المركبات الخضراء، وهو أحد العناصر الرئيسية لتحقيق هدف المملكة المتحدة لحياد الكربون بحلول 2050.

قدرت اللجنة البريطانية الخاصة بتقلبات المناخ أخيرًا أن البلاد بحاجة إلى 150 ألف محطة شحن عامة بحلول العام 2025. وتريد «شل» أيضًا تركيب محطات تحميل في السوبر ماركت ومواقف السيارات في الشركات والمساكن في المملكة المتحدة.

وعلى الصعيد العالمي، تهدف الشركة إلى زيادة عدد محطات الشحن إلى 500 ألف بحلول العام 2025 مقابل 60 ألفًا حاليًا.