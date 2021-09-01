«إيني» تتوقع صعود سعر برميل النفط من 70 إلى 75 دولارا

شعار مجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة. (أ ف ب)

توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، تواصل وتيرة الارتفاع في أسعار النفط، مرجحًا صعود سعر البرميل الواحد إلى 70-75 دولارا.

وأشار ديسكالزي، على هامش منتدى الطاقة الجميلة لإيطاليا، الذي انعقد الثلاثاء بمقر مجموعة «آدنكرونوس» الإعلامية في روما، إلى أن اتجاه أسعار النفط «لا يمكن إلا أن يكون نحو الارتفاع، لأنه لم يتم إجراء أي استثمارات ويصل الطلب على البترول الآن إلى 95-98 مليون برميل في اليوم»، وفق ما نقلت عنه وكالة «آكي» الإيطالية.

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وقال: «ما يمكننا قوله، من وجهة نظر شخص خريج كلية الفيزياء، الطلب أعلى من العرض والمخزونات تنخفض إلى ما دون مستويات السنوات الخمس الماضية؛ لذلك لدينا طلب لا يزال ينمو وعرض يتراجع، نظرًا لتوقف الاستثمارات لمدة عامين».

وخلص إلى أن هذا «يعني استقرار الأسعار عند مستويات أعلى»، متوقعا أن تكون بين 70 و 75 دولارًا، وقال: «هذه مجرد تخمينات، ولكنها ستتحقق في العام 2022 عندما تزول غيوم وباء كوفيد-19» من سماء العالم.

وتعقد الدول المنتجة للنفط في تحالف «أوبك بلاس» اجتماعا، الأربعاء، لإرساء استراتيجيتها لرفع تدريجي للإنتاج في مسعى لتأكيد وحدتها بعد لقائها الصعب في يوليو. ويعول معظم المحللين على تجديد الاستراتيجية التي تم تفعيلها في 18 يوليو وهي زيادة الإنتاج اعتبارًا من أغسطس بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، وفق وكالة «فرانس برس».