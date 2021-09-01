«غوغل» ترجئ العودة إلى مكاتبها حتى مطلع 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 09:39 صباحا
شعار «غوغل» أمام مركز بيانات تابع للمجموعة في الدنمارك، 30 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

أرجأت «غوغل» موعد عودة الموظفين إلى مكاتبهم إلى يناير 2022، على غرار جيرانها في سيليكون فالي القلقين من سرعة انتشار المتحورة «دلتا» من «كوفيد-19»

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المدير العام للشركة سوندار بيشاي، قوله، في بيان: «يسعدني أن أرى أن عددا كبيرا من مكاتبنا فتح أبوابه، لكن الوباء لا يزال يثير القلق في مناطق كثيرة في العالم».

وأرجئت من ثمّ عودة الموظفين إلى فروع الشركة في العالم أجمع إلى 10 يناير 2022 «بغية توفير مرونة أكبر وخيارات أوسع» للعاملين فيها. وقال بيشاي: «سنوجّه لكم إخطارا قبل 30 يوما من موعد العودة».

وكان لكلّ من «فيسبوك»، و«آبل»، و«أمازون» إعلانات مماثلة في الفترة الأخيرة. وكانت الشركات تتوقّع عودة الموظفين إلى مكاتبهم في الخريف نظرا لوتيرة حملات التلقيح لكنها أعادت النظر في مخطّطاتها في ظلّ انتشار المتحورة «دلتا».

وتندرج «غوغل» في عداد الشركات التي فرضت إلزامية التلقيح على موظفيها. وأشار بيشاي إلى أن «الوباء تحدٍّ يدفعنا للتواضع وأنا معجب جدّا بطريقة تكيّف طواقمنا». وهو تعهد بيومين جديدين من العطلة العالمية للموظفين هذه السنة في 22 أكتوبر و17 ديسمبر.

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