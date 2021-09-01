«إيت جاست» تنوي إنتاج «لحوم صناعية» على نطاق واسع في قطر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 09:24 صباحا
امرأة تشتري اللحم من سوبرماركت في شيكاغو بالولايات المتحدة، 10 يونيو 2021، (ا ف ب)

تنوي الشركة الأميركية الناشئة «إيت جاست» التي تنتج لحما مصنوعا من خلايا حيوانية، إنشاء موقع كبير في قطر للتمركز في الشرق الأوسط وتسريع الإنتاج الواسع النطاق.

و«إيت جاست» أوّل شركة في العالم تحصل، في أواخر العام 2020 في سنغافورة، على إذن لتسويق قطع دجاج مصنوعة في المختبرات، تُستهلك في المطاعم حصرا، حسب وكالة «فرانس برس».

وحان الوقت للانتقال إلى المرحلة التالية وإنتاج هذه اللحوم بكمّيات أكبر بكثير، بحسب ما قال مدير الشركة جوش تيتريك في تصريحات للوكالة الفرنسية.

وبالإضافة إلى المصانع في الولايات المتحدة وسنغافورة، أعلنت المجموعة شراكة مع صندوق الدوحة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والسلطات القطرية بغية تشييد مصنع في منطقة حرّة مع نفاذ إلى ميناء حمد من المتوقّع أن يكلّف أكثر من مئتي مليون دولار، بحسب تيتريك.

وكان أول برغر مصنوع بـ «لحم مخبري» من خلايا جذعية بقرية بمبادرة من عالم هولندي قد قدّم العام 2013.

وخاضت عدّة شركات ناشئة غمار هذا المجال لإنتاج اللحوم من بروتينات حيوانية بآثار أقلّ على البيئة من تلك التي تخلّفها التربية المكثّفة، لكن كلفة الإنتاج لا تزال مرتفعة، والسلطات السنغافورية هي الوحيدة التي أعطت الضوء الأخضر لهذا النوع من المنتجات الغذائية.

ويسعى الباحثون والمهندسون في «إيت جاست» التي تسوّق في الوقت الراهن منتجات مصنوعة من اللوبياء الشعاعية «بقلة الماش» على وجه الخصوص تحلّ محلّ البيض، إلى تطوير أوان أكبر حجما لإنماء خلايا الدجاج والبقر.

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