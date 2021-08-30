الإكوادور تعتزم إقامة منشأة كهروضوئية تنتج 14.8 ميغاوات باستثمارات 63 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 09:10 صباحا
رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، (أرشيفية: الإنترنت)

تعتزم الإكوادور إقامة منشأة كهروضوئية بطاقة 14.8 ميغاوات في جزيرتي سانتا كروز وبالترا في أرخبيل غالاباغوس، إثر توكيل الشركة الخاصة «غرانسولار توتال إيرين» بهذا المشروع، وفق وزارة الطاقة.

ويقوم المشروع على «توفير 14.8 ميغاوات من الإنتاج الكهروضوئي ببطاريات بطاقة 40.9 ميغاوات في الساعة في جزيرتي سانتا كروز وبالترا»، بحسب بيان الوزارة، الذي نقلته وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الطاقة خوان كارلوس بيرميو إن المشروع سينفذ باستثمار قيمته 63 مليون دولار، مموّل بالكامل من رأس مال خاص.

وكلّفت الحكومة «غرانسولار توتال إيرين بمشروع الشبكة الصغرى للطاقة المتجددة كونولوفوس»، وستقيم الشركة محطة ربط جوفية بين الجزيرتين وتمدّ خطوطا كهربائية بين محطتي كونولوفوس وسانتا كروز، على أن تدير الشركة المنشأة لمدّة 25 عاما، وفق عقد منح الامتياز. وفق ما أوضحت الوزارة.

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