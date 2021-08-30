النفط يرتفع بفعل اجتياح «إيدا» ولاية أميركية

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الإثنين، بعد أن اجتاح إعصار «إيدا» القوي خليج المكسيك؛ مما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتاً أو ما يعادل 1.2% إلى 73.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعدت أكثر من 11% الأسبوع الماضي توقعاً لحدوث تعطل في إنتاج النفط، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتاً أو ما يعادل 0.8% إلى 69.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت أكثر قليلاً من 10% الأسبوع الماضي.

وكانت شركات الطاقة أوقفت بحلول السبت 91%من إنتاج النفط، أو 1.65 مليون برميل يومياً، في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وفقاً لمكتب السلامة والإنقاذ البيئي، وذلك مع اتجاه إيدا صوب منصات الحفر والبنية التحتية الأخرى.

وقالت هيئة تنظيمية: «إن شركات النفط والغاز أخلت 290 منشأة بحرية ونقلت 11 سفينة حفر بعيداً عن طريق الخطر بحلول منتصف نهار السبت».

وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن إيدا ضرب الساحل بالقرب من بورت فورشون بولاية لويزيانا، مركز صناعة الطاقة البحرية في الخليج، في الساعة 11:55 صباحاً بتوقيت وسط الولايات المتحدة (16:55 بتوقيت غرينتش) أمس الأحد بعد أن بات إعصاراً شديد الخطورة من الفئة الرابعة.