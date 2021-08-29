مستقبل حي المال في لندن على المحك بعد جائحة «كورونا»

حي «سيتي» المالي في لندن بتاريخ 8 مايو 2021.(أ ف ب)

تعود الحياة إلى حي «سيتي» المالي في لندن، لكن مصحوبة بالآثار التي خلفها الوباء، ما يثير تساؤلات جديدة حيال مستقبله، وأدت أزمة «كوفيد-19» التي بدأت في المملكة المتحدة في أبريل العام الماضي إلى فرض تدابير إغلاق على الصعيد الوطني حولت المركز المالي العالمي إلى مدينة أشباح، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأُجبر موظفو حي المال المعروف أيضًا باسم «سكوير مايل» على العمل عن بعد، فيما تبنى بعضهم مذاك أسلوبًا هجينًا أو مرنًا يقوم على العمل أحيانًا من المنازل وأحيانًا من المكاتب.

ورفعت بريطانيا كامل تدابير الإغلاق، الشهر الماضي، بفضل برنامج التطعيم السريع الذي طبقته، لكن لا يبدو أن عديد الموظفين في عجلة من أمرهم للعودة إلى المكاتب في ظل المخاوف المرتبطة بتفشي المتحورة «دلتا».

وقالت خبيرة العقارات المرتبطة بالشركات لدى «ريمت للاستشارات»، لورنا لانديلز، لـ«فرانس برس»: «لا يزال هناك تردد لدى العديدين في المخاطرة بالتعرض للفيروس، إما في مكان العمل أو في الطريق إليه».

وأثرت العطل المدرسية وسياسة الحكومة لاحتواء «كوفيد» على عودة الموظفين إلى المكاتب، لكن لم يعد على البريطانيين الذين يخالطون شخصًا مصابًا عزل أنفسهم في حال كانوا ملقحين بالكامل، ومع ذلك بلغت نسبة إشغال مكاتب وسط لندن 10.3% فقط من كامل طاقتها الاستيعابية في الأسبوع الذي انتهى في 20 أغسطس، وفق بيانات جمعتها «ريمت».

وقال رئيس شركة «ليغال آند جنرال» للتأمين، نايغل ويلسن، في مقابلة أجرتها معه جريدة «ذي غارديان» أخيرًا: «عندما أطل من نافذة مكتبي، تبدو الشوارع خالية نوعًا ما»، وأضاف: «ما زلنا في الأيام الأولى لإعادة فتح الاقتصاد، وأتوقع أن يعود مزيد الأشخاص في سبتمبر».

في المقابل، يعتقد رئيس مصرف «ناتويست» والمدير السابق لهيئة الرقابة المالية في لندن، هاورد ديفيز، بأن «سيتي» تغير للأبد، وقال لـ«بلومبرغ» لقد «انتهت تلك الأيام عندما كان 2500 شخص يدخلون من باب مكتبنا.. في الساعة الثامنة والنصف صباحًا ويخرجون عند الساعة السادسة مساءص».

ويؤكد: «سيبدو المشهد مختلفًا كثيرًا خلال النهار، ولن تتردد على وسط لندن الأعداد التي كنا نراها في السابق الناس يشعرون بالقلق حيال مخاطر التنقل واكتشفوا بأنه يمكنهم القيام بالأمور بطريقة أخرى».

ويصر وزير المال البريطاني، ريشي سوناك، على ضرورة العودة إلى المكاتب، مشيرًا إلى أن ذلك يساعد الشباب في مسيرتهم المهنية، لكن المجموعات المصرفية العملاقة مثل «باركليز» و«إتش إس بي سي» تراهن على أنماط العمل الهجينة على الأمد البعيد، وهو أمر خفف الحاجة أيضًا إلى مساحات مكتبية.

ويخطط نحو 80% من موظفي حي «سيتي» للعودة إلى مكاتبهم اعتبارًا من سبتمبر، بحسب استطلاع نشرته أخيرًا شركة «مايكل بيج» للتوظيف، لكن لا يتوقع إلا 25% العودة إلى أسبوع العمل الكامل من المكاتب بأيامه الخمسة.

ويحاول المسؤولون عن حي المال إضفاء طابع إيجابي على التوقعات بالنسبة للمنطقة، التي تطغى عليها الضبابية نتيجة «بريكست»، وأفادت رئيسة السياسات لدى «مؤسسة سيتي في لندن» كاثرين ماكغينيس في بيان لـ«فرانس برس» ما زال «لدى المكاتب المركزية دور مهم تقوم به سواء من أجل تطوير الموظفين أو معنويات الفريق أو التعاون والإبداع أو فرص إقامة علاقات أو أكثر من ذلك بكثير».

وتابعت: «عديد الموظفين أنفسهم يتوقون للعودة إلى المكتب لجزء من الأسبوع على الأقل، وستوفر عودتهم الإقبال الذي يحتاجه قطاعا الضيافة والتجزئة».

وتدير المؤسسة المركز المالي التاريخي الذي يضم أيضًا «بنك إنجلترا» وكاتدرائية «القديس بولس»، ويرى أستاذ الاقتصاد لدى «كينغز كوليدج لندن» جوناثان بورتس بأن «سيتي» ستحافظ على أهميتها رغم تراجع الإقبال.

وقال لـ«فرانس برس» بينما «ستتغير أنماط العمل بالتأكيد، وقد يعني ذلك بعض التغييرات في أجواء سيتي، أعتقد أن لندن ستبقى مركزًا ماليًّا عالميًّا مهمًّا»، وتردد أكثر من نصف مليون شخص على «سيتي» وعملوا فيه قبل الوباء، ما بثَّ الحياة في مقاهيه وحاناته ومطاعمه.